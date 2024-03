In Saarbrücken geht die Angst um! Gefährdet Dauerregen erneut das Pokalspiel?

Der DFB setzte sogar der Stadt Saarbrücken als Stadioneigentümer die Pistole auf die Brust: Entweder verlegt ihr schleunigst einen neuen Rasen oder hier wird so schnell nicht mehr gespielt!

Doch ganz so sicher ist das nicht! In dieser Spielzeit musste kurzerhand schon mehrere Fußballspiele aufgrund der Wassermassen auf eben jenem Untergrund abgesagt werden, darunter das Saarbrücker Pokal-Viertelfinale gegen Mönchengladbach Anfang Februar.

Die Wettervorhersage dürften dem Rasen im Saarbrücken-Stadion so gar nicht gefallen! Denn auf diesem soll am Dienstagabend das Pokal-Halbfinale gegen Erzrivale 1. FC Kaiserslautern (Anstoß: 20.45 Uhr) stattfinden.

Das Ziel: Den Untergrund vor den Dauerregen am Osterwochenende zu schützen. Speziell für den Freitag ist den ganzen Tag Regen prognostiziert mit bis zu 20 Litern Wasser pro Quadratmeter.

Und auch der DFB griff in der Vorwoche zu drastischen Mitteln, um die Austragung des Spiels sicherzustellen: Das für diesen Samstag geplante Liga-Heimspiel des FCS gegen Rot-Weiß Essen wurde in der Vorwoche abgeblasen.

Zwei Einsatzkräfte kümmern sich während des DFB-Pokals notdürftig um den Rasen. © IMAGO / BeckerBredel

Für die 3. Liga musste der FCS sogar schon ein Ausweichstadion für den Rest der Saison benennen, welches es ist, bleibt geheim.

Saarbrücken-Sprecher Peter Müller stellt klar: "Das Spiel am Dienstag findet wenn, dann definitiv in Saarbrücken statt – eine kurzfristige Verlegung in ein anderes Stadion ist nicht darstellbar."

Hinter den Kulissen wird darüber getuschelt, dass bei einer erneuten Absage der DFB den Saarländern das Heimrecht entziehen würde und das Spiel auf neutralem Untergrund an einem anderen Datum stattfinden würde.

Mit anderen Worten: Wenn Petrus will und der Platz nicht, droht der Super-Gau! Die erneute Verlegung einer Pokalpartie würde allen Seiten Hohn und Spott einbringen.

Ob am Ende tatsächlich am Dienstag im Ludwigspark weiter an der Saarbrücker Pokalgeschichte geschrieben werden kann, entscheiden der Wettergott - und die Durchlässigkeit der Plane im Stadion.