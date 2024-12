Kampfansage vor Pokal-Kracher: Das hält Kölns Trainer Struber vom Derby gegen Leverkusen

Kölns Trainer Gerhard Struber (47) erwartet eine schwere Partie in Leverkusen, sieht sein Team aber nicht unbedingt chancenlos. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Natürlich ist Leverkusen ein Gegner, den man sich nicht als Erstes wünscht", so der Österreicher in einer Mitteilung des Vereins nach der offiziellen Auslosung am Sonntagabend.

Denn die Favoritenrolle liegt natürlich ganz klar bei der Werkself, die nach dem 2:0 in der Liga in Augsburg wieder Spitzenreiter Bayern München in der Bundesliga auf den Fersen ist.

Trotzdem hält der Kölner Coach die Herausforderung gegen das Team von Trainer Xabi Alonso (43) für lösbar: "Es ist ein richtig hartes Brett. Es ist aber ein Pokalspiel und da kann in einem Spiel viel passieren. Es gilt für uns, über uns hinauszuwachsen."

Was möglich ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Denn bei aller spielerischen Überlegenheit liest sich die Bilanz der Geißböcke gegen Leverkusen gar nicht so schlecht. Von den vergangenen fünf Ligapartien seit 2022 haben die Kölner immerhin zwei Spiele gewinnen können.

Der einzige Erfolg im DFB-Pokal in vier Partien der Kölner gegen Bayer liegt allerdings auch schon lange zurück. Am 16. Oktober 1982 gewann man in Runde zwei mit 3:1. Die anderen drei Partien - zuletzt 2002 - gingen allesamt an B04.