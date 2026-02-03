Werkself eiskalt und effizient! Leverkusen lässt St. Pauli keine Chance

Leverkusen - Der Favorit hat sich durchgesetzt! Bayer 04 Leverkusen steht nach einem 3:0-Sieg über den FC St. Pauli im DFB-Pokal-Halbfinale. Die Partie war allerdings enger, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Der FC St. Pauli langte ordentlich zu. Joel Chima Fujita (l) sah für seinen rüden Tritt gegen Exequiel Palacios die gelbe Karte. © WITTERS

Schon kurz nach Anpfiff wurde deutlich, wie sich dieses Spiel entwickeln würde. Leverkusen hatte in der Anfangsphase teilweise 85 Prozent Ballbesitz, während St. Pauli das Zentrum dicht machte und auf Nadelstiche setzte.

Nachdem Martijn Kaars nach einer Ecke geblockt worden war (4. Minute), hatte die Blessin-Elf Glück, dass Leverkusen einen katastrophalen Fehlpass von Ben Voll nicht ausnutzen konnte (17.). Patrick Schick umkurvte den Keeper, seinen Schuss konnte Karol Mets aber noch vor der Linie blocken - was für eine Szene!

Der Vorletzte der Bundesliga konnte die Partie nun deutlich offener gestalten und kam immer wieder gefährlich nach vorne, doch das alte Thema mit der Durchschlagskraft setzte sich auch im Pokal fort.

Fast aus dem Nichts schlug dann der Favorit zu. St. Pauli bekam einen langen Ball nicht geklärt, Martin Terrier schaltete am schnellsten und jagte das Leder aus 16 Metern ins Eck (32.).

Der Underdog ärgerte die Werkself weiter und hatte durch Kaars noch die große Chance zum Ausgleich. Doch sein Schuss ging aus wenigen Metern klar über die Querlatte.

Bayer 04 war keineswegs die klar bessere Mannschaft, aber letztlich waren machte die individuelle Klasse in den ersten 45 Minuten den Unterschied.