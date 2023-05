Kurios: Das wünscht sich SGE-Coach Glasner nach dem Pokalfinale gegen RB Leipzig

Frankfurt am Main - Der Final Countdown steht derzeit bei Oliver Glasner (48) als Coach der Frankfurter Eintracht auf dem Programm. Während am Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr/Sky) zunächst das letzte Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg ansteht, drehte sich bereits anderthalb Wochen zuvor vieles um das anstehende Pokalfinale sowie die Zukunft des Fußballlehrers.

Oliver Glasner (48) steht vor seinen letzten beiden Partien als Trainer der Frankfurter Eintracht. © dpa/David Inderlied

Mit durchaus sonnigem Gemüt begrüßte der Trainer der Hessen die zahlreich erschienen Pressevertreter. Nicht mehr viel zu sehen war von den Wuteskapaden der vergangenen Wochen, die immer wieder für verstörte Mienen und ein gewaltiges Medienecho gesorgt hatten.

Das könnte unter anderem auch an der laut Glasner äußerst zufriedenstellenden Trainingswoche gelegen haben, an der zuletzt auch wieder die Langzeitverletzten Philipp Max (29) und Kristijan Jakic (26) teilnehmen konnten. Ob sie gegen die Breisgauer bereits eine Option sein könnten, stellte der SGE-Übungsleiter hingegen vehement infrage.

Anders sieht es da wohl bei Jesper Lindström (23) aus. Der Däne kam vor wenigen Wochen aus einer langen Verletzungspause zurück, hatte in den vergangenen Partien immer wieder mit Wehwehchen zu kämpfen: "Jesper war in dieser Woche agiler im Training. Die Schmerzen sind weniger geworden, was wichtig ist, um im Kopf frei zu sein. Er wird Minuten bekommen. Wie viele, weiß ich noch nicht", sagte Glasner.

Ein Schaulaufen der Reservisten werde es im letzten Heimspiel der Saison aber keinesfalls geben. Zum einen, weil die Eintracht noch immer theoretische Chancen auf die europäischen Plätze sechs und sieben hat. Zum anderen will er den "fantastischen Fans", von denen er schon bald Abschied nehmen muss, würdig in die Liga-Pause verabschieden möchte.

Den richtigen Abschied, dem er dann auch all seine Wehmut widmen möchte, soll es aber erst später geben.