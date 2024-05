Liveticker des Finaltags der Amateure: Aachen führt, Halle wendet Blamage ab!

Sandhausen spielt auch in Halbzeit zwei erbarmungslos seine ganze Klasse und Kondition aus, mittlerweiel steht es 7:0.

Die erste dicke Überraschung des Tages nimmt langsam Konturen an! Halle rennt weiter an, hat seine Möglichkeiten, Halberstadt verteidigt tapfer.

Mainz-Kapitän Nicklas Schlosser bereitet sich in seinem Abschiedsspiel ein Abschiedsgeschenk und trifft zum 3:0.

Auftakt für eine spannenden zweiten Abschnitt, Stand jetzt würde es nur in Berlin in die Verlängerung gehen.

Einzig in Berlin sind noch keine Tore gefallen, Viktoria Berlin geht höchst fahrlässig mit seinen vielen Möglichkeiten um.

Kurzes Durchschnaufen und Zwischenfazit: In Sachsen-Anhalt liegt eine große Überraschung in der Luft, ansonsten führen fast überall die Favoriten recht klar.

In Sachsen-Anhalt war bis dato wenig, ehe in der 39. Minute der erste Torschrei folgte: HFC-Akteur Niklas Landgraf traf per Kopf nach einem Freistoß - ins eigene Tor!

Underdog Halberstadt führt gegen den Drittliga-Absteiger!