Liveticker des Finaltags der Amateure: Große Überraschung in Sachsen-Anhalt?!

Vor dem DFB-Pokal -Finale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen (Anstoß: 20 Uhr, ARD) gehört die große Bühne den Amateuren! Wer gewinnt, löst das Ticket für die erste DFB-Pokal-Runde! Mit diesem Anreiz geht es heute in 21 Landespokal-Finals um die Wurst. TAG24 berichtet live vom Finaltag der Amateure.

Einzig in Berlin sind noch keine Tore gefallen, Viktoria Berlin geht höchst fahrlässig mit seinen vielen Möglichkeiten um.

Kurzes Durchschnaufen und Zwischenfazit: In Sachsen-Anhalt liegt eine große Überraschung in der Luft, ansonsten führen fast überall die Favoriten recht klar.

In Sachsen-Anhalt war bis dato wenig, ehe in der 39. Minute der erste Torschrei folgte: HFC-Akteur Niklas Landgraf traf per Kopf nach einem Freistoß - ins eigene Tor!

Underdog Halberstadt führt gegen den Drittliga-Absteiger!