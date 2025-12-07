Kracher-Duell im DFB-Pokal: Vorgezogenes Finale für die Bayern?

Dortmund - Die Paarungen für das Viertelfinale des DFB-Pokals stehen fest. RB Leipzig bekam bei der Auslosung im Dortmunder Fußballmuseum dabei den dicksten Brocken vor die Nase gesetzt.

Dem Pott ein Stückchen näher: Die Viertelfinals des DFB-Pokals stehen fest. © Soeren Stache/dpa

Die Roten Bullen müssen in der nächsten Runde auswärts gegen das derzeitige Non plus Ultra des deutschen Fußballs ran: den FC Bayern München.

Doch auch für den Rekordpokalsieger ist dies kein leichtes Los, immerhin sind die Leipziger in der Bundesligatabelle Verfolger Nummer eins. Nach der 0:6-Klatsche im letzten Aufeinandertreffen am ersten Spieltag der laufenden Saison dürften die Elf von Ole Werner (37) auf Revanche aus sein.

Mit der Paarung Bayer Leverkusen gegen St. Pauli kommt es in der Runde der letzten Acht gleich zu einem weiteren Duell zwischen zwei Bundesligisten.

Ebenfalls spannend wird es in Berlin, wenn die formstarke Hertha im Olympiastadion den SC Freiburg empfängt. Auf die Jungs aus dem Breisgau, die nach 2022 von einem weiteren Pokalfinale träumen, wartet ein hartes Stück Arbeit.

Das vermeintliche Losglück erwischte am Sonntagabend den VfB Stuttgart, der es auswärts mit Holstein Kiel aufnehmen muss.