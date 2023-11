Pyro-Chaos und Schongang-Sieg: Doch Eintracht-Fans toben aus ganz anderem Grund

Frankfurt am Main/Köln - Es war rückblickend betrachtet ein glanzloser, aber auch weitestgehend ungefährdeter Sieg in der zweiten Pokalrunde für Eintracht Frankfurt . Beim 2:0 bei Viktoria Köln gaben sich die Adlerträger kaum eine Blöße. Doch trotz teils schläfriger Leistung und erneutem Pyro-Wahnsinn gab es für die Fans der SGE einen ganz anderen Grund zum Aufregen.

Als einer von nur sechs Bundesligisten sicherte sich die Eintracht nach dem 2:0-Sieg bei Viktoria Köln einen Platz im DFB-Pokal-Achtelfinale. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dieser traf vor allem die Anhänger vor den Fernsehgeräten, während sie dem Kommentar von Sky-Reporter Marcus Lindemann (57) lauschen mussten. Denn der hatte - zumindest in den Augen derjenigen, die es mit den Frankfurtern halten - an diesem Abend so gar keine Sympathien für die Mannen vom Main.

Den Unmut darüber, verteilten die hessischen Fußball-Fans in etlichen Beiträgen auf X (vormals Twitter). So war beispielsweise zu lesen: "Lindemann einfach mit einem 90-Minuten-Eintracht-Frankfurt-Disstrack, ist das heftig."

Der Fußballexperte begann sich schon vor dem Anpfiff angesichts des gezündeten Dauerfeuerwerks auf die Eintracht einzuschießen. Dabei merkte er beispielsweise an, dass Frankfurt das Geld für potentielle Geldstrafen dringend nötig habe. Für die SGE-Fans ein klarer Affront, meinten sie doch eine Anspielung auf eine mögliche Finanzkrise beim Europa-League-Sieger von 2022 dabei herausgehört zu haben.

Darüber hinaus sah Lindemann den aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga scheinbar nicht so dominant, wie es die meisten Zuschauer im und außerhalb des Stadions taten. Immer wieder drängte Lindemann beim Zwischenstand von 1:0 für die Gäste förmlich darauf, dass ein zweites Tor unabdingbar für das Weiterkommen sei.

Derweil war von einem Sturmlauf oder einer drückenden Dominanz der Hausherren eher nichts zu sehen.