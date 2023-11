Zittersieg für Frankfurt: Drittligist stellt Eintracht vor massive Probleme

Köln/Frankfurt am Main - In der zweiten Runde des DFB-Pokals gelang Eintracht Frankfurt beim Drittligisten Viktoria Köln ein sehr schmeichelhaftes 2:0 (1:0).

Vor allem durch Standards war Eintracht Frankfurt in der ersten Hälfte gefährlich. So erzielte Ellyes Skhiri (M.) In der 14. Minute nach einer Ecke die 1:0-Führung für die Gäste. © Rolf Vennenbernd/dpa

Es war eine der schwächsten Leistungen der SGE in der bisherigen Saison. Gegen die mehr als gleichwertigen Kölner gelang mit viel Glück, einem starken Jens Grahl im Tor und dank eines frühen Treffers von Ellyes Skhiri der Einzug ins Achtelfinale. In der Schlussphase machte dann Anger Knauff mit seinem 2:0 alles klar.

Man hatte zunächst nicht das Gefühl, dass die Gäste gegen den Werder-Bezwinger aus der 1. Runde etwas anbrennen lassen wollten. Sehr dominant drückten sie von Beginn an die Viktoria in die eigene Hälfte und schon nach 14. Minuten gingen die Frankfurter in Führung. Wieder einmal war eine Ecke von Farès Chaibi der Ausgangspunkt, Robin Koch verlängerte mit dem Kopf auf den langen Pfosten, wo Skhiri durchgelaufen war und zum frühen 1:0 traf.

Auch im Anschluss stand der Drittligist tief und machte die Räume eng, sodass den Hessen trotz großer Überlegenheit und viel Ballbesitz nichts Zwingendes mehr gelang. Köln hoffte auf Konter und hätte mit dem ersten gelungenen beinahe den Ausgleich erzielt, doch Luca Marseiler scheiterte an Grahl (32.). Auch bei der folgenden Ecke stand der Frankfurter Schlussmann im Mittelpunkt, als er einen Kopfball von Moritz Fritz glänzend parierte und so den Ausgleich verhinderte (33.). Plötzlich war der Außenseiter im Spiel!

Dennoch zogen sich die Hausherren nun wieder zurück, blieben aber durch ihr schnelles Umschaltspiel gefährlich. Die Adlerträger strahlten dagegen nur bei den Standards Torgefahr aus und so ging es mit dem knappen Gästevorsprung in die Pause.