SV Oberachern hofft auf Sensation gegen SC Freiburg

Achern - Es ist das Spiel David gegen Goliath! Wenn Fußball-Oberligist SV Oberachern am kommenden Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist SC Freiburg trifft, sind die Karten klar verteilt. Doch beim krassen Außenseiter herrscht schon jetzt pure Vorfreude.

Dass die Chancen für den vier Klassen tiefer spielenden SV Oberachern am Sonntag realistisch betrachtet mehr als überschaubar sein dürften, dessen sind sich alle Beteiligten bewusst. Doch dies tut der Vorfreude im Lager der Acherner Vorstädtler keinen Abbruch.

Etwas weniger als 4400 Einwohner zählt der beschauliche Acherner Stadtteil Oberachern in Mittelbaden. Die meisten von ihnen werden am kommenden Sonntag zur besten Fußballzeit um 15.30 Uhr ins knapp 100 Kilometer entfernte Freiburg pilgern.

Der Sportliche Leiter des SV Oberachern, Marc Lerandy (41), will am Sonntag im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg Leidenschaft und Hingabe sehen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Oberacherns Sportlicher Leiter, Marc Lerandy (41) fiebert dem Duell schon lange entgegen.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur kann der ehemalige Profi des 1. FC Saarbrücken seine Vorfreude auf den Europa-League-Teilnehmer kaum verbergen.

"Der SC ist der Topverein der Region. Dazu haben einige unserer Jungs eine Freiburger Vergangenheit. Auch für mich schließt sich ein Kreis", weiß Lerandy um den speziellen Derby-Charakter dieser Partie.

In der Tat weisen einige Funktionäre und Spieler im Dress des SVO, der am vergangenen Freitag mit einer 1:4-Niederlage gegen den Göppinger SV in die neue Saison gestartet war, Verbindungen zum Sportclub auf.

So hat auch der Kapitän der Oberacherner, Nicola Leberer (27), eine SC-Vergangenheit. Dieser schnürte bereits für die zweite Mannschaft des SC Freiburg seine Fußballschuhe. Lerandy kickte seinerzeit in der Jugend unter Trainer-Ikone Christian Streich (58), den er im Übrigen für seine Bescheidenheit sehr schätzt.