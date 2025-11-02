Kracher-Duell im DFB-Pokal: BVB muss gegen Leverkusen ran, Bayern an der Alten Försterei
Dortmund - Kracher-Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals. Zwar darf der BVB endlich mal wieder zu Hause ran, empfängt aber am 2. oder 3. Dezember Bayer 04 Leverkusen. Titelverteidiger VfB Stuttgart reist zum VfL Bochum und der FC Bayern München muss an der Alten Försterei gegen den 1. FC Union Berlin auflaufen.
Diese Lose holte Segler Felix van den Hövel aus dem Topf. RB Leipzig arbeitet sich nach dem Auswärtssieg bei Energie Cottbus weiter durch den Osten und muss gegen den 1. FC Magdeburg ran.
Zu einem Nord-Duell kommt es zwischen dem HSV und Zweitligist Holstein Kiel. Auch die Begegnung von Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern dürfte für Spannung sorgen. Der SC Freiburg erwischte mit dem SV Darmstadt 98 aus der Liga tiefer ein verhältnismäßig leichtes Los.
Die genauen Ansetzungen werden in der kommenden Woche bekannt gegeben.
Die Partien noch einmal im Überblick:
Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen
HSV - Holstein Kiel
Union Berlin - Bayern München
VfL Bochum - VfB Stuttgart
Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern
SC Freiburg - SV Darmstadt 98
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
RB Leipzig - 1. FC Magdeburg
Wir berichteten im Liveticker von der Auslosung. Den gibt es hier zum Nachlesen:
18.03 Uhr: RB Leipzig gegen den 1. FC Magdeburg
18.03 Uhr: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli
18.02 Uhr: SC Freiburg gegen SV Darmstadt 98
18.02 Uhr: Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern
18 Uhr: VfL Bochum gegen VfB Stuttgart
17.59 Uhr: Union Berlin gegen Bayern München
17.59 Uhr: HSV gegen Holstein Kiel - ein Nordduell
17.58 Uhr: Es geht los: Die erste Partie: Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen.
17.57 Uhr: Die Losfee sorgt erstmal für einen Knaller, indem er sagt: "Fußball interessiert mich eigentlich gar nicht."
17.56 Uhr: Die Übertragung aus dem Fußballmuseum in Dortmund ist gestartet. Gleich werden die Kugeln aus dem Topf geholt. Erstmal werden Losfee Felix van den Hövel und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth von Moderatorin Lili Engels begrüßt.
17.55 Uhr: Auslosung zum DFB-Pokal-Achtelfinale startet
Es ist Halbzeit beim Handball-Länderspiel, jetzt startet gleich die Auslosung zum DFB-Pokal-Achtelfinale
17.50 Uhr: In der Halbzeit des Handball-Länderspiels Deutschland-Island kommt die Auslosung
In der Halbzeit des Handball-Länderspiels Deutschland gegen Island in München, das jetzt gerade im ZDF läuft, wird die Auslosung des Achtelfinale im DFB-Pokal übertragen. Die Fans müssen sich noch ein wenig gedulden.
17.30 Uhr: Er zieht heute die Lose für das Achtelfinale im DFB-Pokal
Der Mann, der heute die Kugeln aus dem Topf holt, ist Segler Felix van den Hövel. Er ist sogenannter "Grinder" im deutschen SailGP-Team, einer Rennserie im Segelsport. Damit ist er zuständig für die Pferdestärke, die an den Kurbeln produziert werden und den "Trimmern" zum Einstellen der Segel dienen.
Moderiert wird die Auslosung von Lili Engels, Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.
17.10 Uhr: So viel Geld gibt es beim Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals
Der DFB-Pokal ist vor allem für Team aus den unteren Ligen eine willkommene Gelegenheit, zusätzlich Geld einzunehmen. In den ersten drei Runden haben die Mannschaften, die nun im Achtelfinale stehen, bereits fast 1,5 Millionen Euro (1,483 Millionen Euro) sicher. Dabei entfällt allein ein Betrag von 847.544 Euro auf die dritte Runde.
Wer sogar den Sprung ins Viertelfinale schafft, der bekommt noch einmal 1.695.088 Millionen Euro obendrauf.
16.40 Uhr: An diesem Datum findet das Achtelfinale im DFB-Pokal statt
Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird am 2. und 3. Dezember (Dienstag und Donnerstag) ausgetragen. Vor allem für die Top-Teams der Bundesliga ist das ein knackiges Program, weil davor und danach bereits Englische Wochen aufgrund der Champions League anstehen.
16.20 Uhr: Das ist ab dem Achtelfinale im DFB-Pokal alles anders
Zwei Änderungen gibt es ab dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Eine betrifft direkt die Ziehung heute in Dortmund. Denn es gibt ab der dritten Runde nur noch einen Topf, aus dem alle Lose geholt werden. Das heißt, dass auch ein Zweitligist auswärts spielen muss, wenn es das Los denn hergibt.
Die zweite Änderung betrifft den Einsatz des Video Assistant Referee (VAR), der in den ersten beiden Runden nicht genutzt wurde, ab dem Achtelfinale aber zugelassen ist.
16 Uhr: Im Achtelfinale des DFB-Pokals drohen diese Knaller-Begegnungen
Im Achtelfinale drohen natürlich einige Kracher-Duelle: Die ersten fünf Teams der Bundesliga-Tabelle sind mit dem FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen noch dabei. Alle könnten direkt aufeinander treffen.
Hingegen könnten sich einige Zweitliga-Teams Hoffnungen machen, gegen einen Liga-Konkurrenten anzutreten und somit die Chancen auf das Viertelfinale zu erhöhen.
15.40 Uhr: Hier wird die Auslosung des DFB-Pokals heute übertragen
Wer sich die Spannung der Auslosung nicht entgehen lassen möchte, der kann die Ziehung aus dem Fußballmuseum in Dortmund heute live im ZDF verfolgen.
Ab 17.50 Uhr ist die Ziehung eingebettet in die Übertragung des Handball-Länderspiels der deutschen Männer gegen Island in München. Während der Halbzeit werden die Kugeln in Dortmund aus dem Topf geholt.
15.20 Uhr: Diese Favoriten mussten in der 2. Runde im DFB-Pokal die Segel streichen
In der 2. Runde des DFB-Pokals mussten auch einige Favoriten sie Segel streichen - zumindest auf dem Papier waren sie im Vorhinein favorisiert.
So erwischte es zum Beispiel den VfL Wolfsburg, der sich Zweitligist Holstein Kiel zu Hause geschlagen geben musste. Auch der FC Augsburg unterlag daheim gegen den eine Klasse tiefer spielenden VfL Bochum.
Etwas überraschend kam auch das Aus der SV Elversberg bei Hertha BSC sowie die klare Pleite des FC Schalke 04 bei Liga-Konkurrent Darmstadt.
15 Uhr: Diese Teams sind fürs Achtelfinale im DFB-Pokal im Lostopf
Mit Energie Cottbus (3. Liga) und dem FV Illertissen (Regionalliga Bayern) haben sich bereits in der 2. Runde alle möglichen Underdogs verabschiedet.
Es verbleiben nur noch zehn Teams aus der Bundesliga und sechs Teams aus der 2. Bundesliga im Topf der heutigen Auslosung. Diese sind:
Bundesliga: Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Union Berlin, SC Freiburg, HSV, St. Pauli, Borussia Mönchengladbach
2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern, SV Darmstadt 98, Hertha BSC, Holstein Kiel, VfL Bochum, 1. FC Magdeburg
14.40 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale im Liveticker
Um 17.50 Uhr startet am heutigen Sonntag die Auslosung des DFB-Pokals für das Achtelfinale. Wir berichten für Euch im Liveticker.
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa