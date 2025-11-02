Kracher-Duell im DFB-Pokal: BVB muss gegen Leverkusen ran, Bayern an der Alten Försterei

Am Sonntag wurde das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Dabei muss der BVB gegen Bayer Leverkusen ran.

Von Tina Hofmann

Im DFB-Pokal kommt es im Achtelfinale zum Top-Duell BVB gegen Bayer Leverkusen. © Bernd Thissen/dpa Diese Lose holte Segler Felix van den Hövel aus dem Topf. RB Leipzig arbeitet sich nach dem Auswärtssieg bei Energie Cottbus weiter durch den Osten und muss gegen den 1. FC Magdeburg ran. Zu einem Nord-Duell kommt es zwischen dem HSV und Zweitligist Holstein Kiel. Auch die Begegnung von Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern dürfte für Spannung sorgen. Der SC Freiburg erwischte mit dem SV Darmstadt 98 aus der Liga tiefer ein verhältnismäßig leichtes Los. Die genauen Ansetzungen werden in der kommenden Woche bekannt gegeben. DFB Pokal DFB-Pokal: Vorjahres-Sensation Bielefeld raus, Schalke erlebt Debakel Die Partien noch einmal im Überblick: Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen HSV - Holstein Kiel Union Berlin - Bayern München VfL Bochum - VfB Stuttgart Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern SC Freiburg - SV Darmstadt 98 Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli RB Leipzig - 1. FC Magdeburg Wir berichteten im Liveticker von der Auslosung. Den gibt es hier zum Nachlesen:

18.03 Uhr: RB Leipzig gegen den 1. FC Magdeburg

18.03 Uhr: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli

18.02 Uhr: SC Freiburg gegen SV Darmstadt 98

18.02 Uhr: Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern

18 Uhr: VfL Bochum gegen VfB Stuttgart

17.59 Uhr: Union Berlin gegen Bayern München

17.59 Uhr: HSV gegen Holstein Kiel - ein Nordduell

17.58 Uhr: Es geht los: Die erste Partie: Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen.

17.57 Uhr: Die Losfee sorgt erstmal für einen Knaller, indem er sagt: "Fußball interessiert mich eigentlich gar nicht."

17.56 Uhr: Die Übertragung aus dem Fußballmuseum in Dortmund ist gestartet. Gleich werden die Kugeln aus dem Topf geholt. Erstmal werden Losfee Felix van den Hövel und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth von Moderatorin Lili Engels begrüßt.

17.55 Uhr: Auslosung zum DFB-Pokal-Achtelfinale startet

Es ist Halbzeit beim Handball-Länderspiel, jetzt startet gleich die Auslosung zum DFB-Pokal-Achtelfinale

17.50 Uhr: In der Halbzeit des Handball-Länderspiels Deutschland-Island kommt die Auslosung

In der Halbzeit des Handball-Länderspiels Deutschland gegen Island in München, das jetzt gerade im ZDF läuft, wird die Auslosung des Achtelfinale im DFB-Pokal übertragen. Die Fans müssen sich noch ein wenig gedulden.

17.30 Uhr: Er zieht heute die Lose für das Achtelfinale im DFB-Pokal

Der Mann, der heute die Kugeln aus dem Topf holt, ist Segler Felix van den Hövel. Er ist sogenannter "Grinder" im deutschen SailGP-Team, einer Rennserie im Segelsport. Damit ist er zuständig für die Pferdestärke, die an den Kurbeln produziert werden und den "Trimmern" zum Einstellen der Segel dienen. Moderiert wird die Auslosung von Lili Engels, Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Felix van den Hövel (l.) zieht heute die Achtelfinale-Begegnungen im DFB-Pokal. © IMAGO / Sven Simon

17.10 Uhr: So viel Geld gibt es beim Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals

Der DFB-Pokal ist vor allem für Team aus den unteren Ligen eine willkommene Gelegenheit, zusätzlich Geld einzunehmen. In den ersten drei Runden haben die Mannschaften, die nun im Achtelfinale stehen, bereits fast 1,5 Millionen Euro (1,483 Millionen Euro) sicher. Dabei entfällt allein ein Betrag von 847.544 Euro auf die dritte Runde. Wer sogar den Sprung ins Viertelfinale schafft, der bekommt noch einmal 1.695.088 Millionen Euro obendrauf.

Die Teams, die im Achtelfinale stehen, haben bereits rund 1,5 Millionen Euro kassiert. © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa, Tom Weller/dpa

16.40 Uhr: An diesem Datum findet das Achtelfinale im DFB-Pokal statt

Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird am 2. und 3. Dezember (Dienstag und Donnerstag) ausgetragen. Vor allem für die Top-Teams der Bundesliga ist das ein knackiges Program, weil davor und danach bereits Englische Wochen aufgrund der Champions League anstehen.

16.20 Uhr: Das ist ab dem Achtelfinale im DFB-Pokal alles anders

Zwei Änderungen gibt es ab dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Eine betrifft direkt die Ziehung heute in Dortmund. Denn es gibt ab der dritten Runde nur noch einen Topf, aus dem alle Lose geholt werden. Das heißt, dass auch ein Zweitligist auswärts spielen muss, wenn es das Los denn hergibt. Die zweite Änderung betrifft den Einsatz des Video Assistant Referee (VAR), der in den ersten beiden Runden nicht genutzt wurde, ab dem Achtelfinale aber zugelassen ist.

Ab dem Achtelfinale kommt der VAR im DFB-Pokal zum Einsatz. © Marijan Murat/dpa

16 Uhr: Im Achtelfinale des DFB-Pokals drohen diese Knaller-Begegnungen

Im Achtelfinale drohen natürlich einige Kracher-Duelle: Die ersten fünf Teams der Bundesliga-Tabelle sind mit dem FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen noch dabei. Alle könnten direkt aufeinander treffen. Hingegen könnten sich einige Zweitliga-Teams Hoffnungen machen, gegen einen Liga-Konkurrenten anzutreten und somit die Chancen auf das Viertelfinale zu erhöhen.

Das Duell Bayern gegen Dortmund droht schon im Achtelfinale des DFB-Pokals. © Tom Weller/dpa

15.40 Uhr: Hier wird die Auslosung des DFB-Pokals heute übertragen

Wer sich die Spannung der Auslosung nicht entgehen lassen möchte, der kann die Ziehung aus dem Fußballmuseum in Dortmund heute live im ZDF verfolgen. Ab 17.50 Uhr ist die Ziehung eingebettet in die Übertragung des Handball-Länderspiels der deutschen Männer gegen Island in München. Während der Halbzeit werden die Kugeln in Dortmund aus dem Topf geholt.

Die Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal wird heute im ZDF übertragen. © IMAGO / Noah Wedel

15.20 Uhr: Diese Favoriten mussten in der 2. Runde im DFB-Pokal die Segel streichen

In der 2. Runde des DFB-Pokals mussten auch einige Favoriten sie Segel streichen - zumindest auf dem Papier waren sie im Vorhinein favorisiert. So erwischte es zum Beispiel den VfL Wolfsburg, der sich Zweitligist Holstein Kiel zu Hause geschlagen geben musste. Auch der FC Augsburg unterlag daheim gegen den eine Klasse tiefer spielenden VfL Bochum. Etwas überraschend kam auch das Aus der SV Elversberg bei Hertha BSC sowie die klare Pleite des FC Schalke 04 bei Liga-Konkurrent Darmstadt.

Der VfL Wolfsburg musste gegen Holstein Kiel die Segel streichen. © Swen Pförtner/dpa

15 Uhr: Diese Teams sind fürs Achtelfinale im DFB-Pokal im Lostopf

Heute steigt die Auslosung des DFB-Pokals. © Bildmontage: Tom Weller/dpa, IMAGO / MaBoSport

14.40 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale im Liveticker