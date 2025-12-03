FCM-Fans lösen nach Todesfall in Leipzig Polizeieinsatz aus: "Information nicht angekommen"

Anhänger des 1. FC Magdeburg bei der Partie gegen RB Leipzig. Trotz eines Todesfalls vor dem Spiel machten die FCM-Fans durchweg Stimmung und zündeten Pyrotechnik. © Jan Woitas/dpa

So zumindest erklärte es Magdeburg-Trainer Petrik Sander (65), als er im Nachgang auf das Fan-Verhalten angesprochen wurde. Auch er selbst habe erst nach dem Abpfiff von dem Todesfall erfahren. "Ich gehe komplett davon aus, dass die Information auch bei ihnen nicht angekommen ist. Die Jungs wissen schon, wie sie sich zu verhalten haben. Das haben wir in Düsseldorf gesehen."

Beim vorherigen Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf war ein FCM-Anhänger kollabiert und einen Tag später im Krankenhaus verstorben. Die Sachsen-Anhalter hatten während der Partie die Unterstützung eingestellt.

In Leipzig nun andere Szenen: Die Gäste-Fans sangen, zündeten Pyrotechnik und lösten laut "Leipziger Volkszeitung" nach dem Abpfiff sogar einen Polizeieinsatz aus. Demnach mussten Einsatzkräfte eingreifen, nachdem es im Gästeblock zu massiven Sachbeschädigungen gekommen war.

Sitze und Trennwände seien herausgerissen sowie Teile der Sanitäranlagen zerstört worden.