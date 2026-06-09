PSG lockte mit Mega-Gehalt: So knapp stand Kimmich vor dem Bayern-Aus

München - Die neue "sportstudio"-Dokumentation "Kapitän Kimmich" gewährt seltene Einblicke in das Leben von DFB -Kapitän Joshua Kimmich (31). Darin spricht der Bayern -Star auch überraschend offen über seine Karriere - und enthüllt, wie knapp er einst vor einem Wechsel zu einem anderen Verein stand.

Joshua Kimmich (31) dachte über einen Wechsel zu PSG nach. © Sven Hoppe/dpa

Denn im Sommer 2024 befand sich Kimmich bei Bayern an einem Wendepunkt. Sein Vertrag lief nur noch ein Jahr, die Zukunft des Mittelfeldstars war offen. Diese Situation weckte auch das Interesse anderer Topklubs - allen voran Paris Saint-Germain, die intensiv um den Nationalspieler buhlten.

Für Kimmich war zu dieser Zeit der Support der Bayern "nicht so da, wie man sich das erhofft oder wünscht". Nach Angaben des Nationalspielers signalisierten ihm die Bayern damals, einem Wechsel nicht grundsätzlich im Weg zu stehen.

"Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, mich abzugeben. Das trägt nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird", erklärte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

In einem persönlichen Gespräch habe ihm Sportvorstand Max Eberl zudem deutlich gemacht, dass ein Abschied möglich sei: "Wenn du wegmöchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich."

Das Angebot, das PSG dem damals 29-Jährigen machte, war ebenfalls äußerst attraktiv: "Das Finanzielle war krass. Wirklich. Sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen."