PSG lockte mit Mega-Gehalt: So knapp stand Kimmich vor dem Bayern-Aus
München - Die neue "sportstudio"-Dokumentation "Kapitän Kimmich" gewährt seltene Einblicke in das Leben von DFB-Kapitän Joshua Kimmich (31). Darin spricht der Bayern-Star auch überraschend offen über seine Karriere - und enthüllt, wie knapp er einst vor einem Wechsel zu einem anderen Verein stand.
Denn im Sommer 2024 befand sich Kimmich bei Bayern an einem Wendepunkt. Sein Vertrag lief nur noch ein Jahr, die Zukunft des Mittelfeldstars war offen. Diese Situation weckte auch das Interesse anderer Topklubs - allen voran Paris Saint-Germain, die intensiv um den Nationalspieler buhlten.
Für Kimmich war zu dieser Zeit der Support der Bayern "nicht so da, wie man sich das erhofft oder wünscht". Nach Angaben des Nationalspielers signalisierten ihm die Bayern damals, einem Wechsel nicht grundsätzlich im Weg zu stehen.
"Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, mich abzugeben. Das trägt nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird", erklärte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
In einem persönlichen Gespräch habe ihm Sportvorstand Max Eberl zudem deutlich gemacht, dass ein Abschied möglich sei: "Wenn du wegmöchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich."
Das Angebot, das PSG dem damals 29-Jährigen machte, war ebenfalls äußerst attraktiv: "Das Finanzielle war krass. Wirklich. Sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen."
Ehefrau Lina reiste zur Wohnungssuche heimlich nach Paris
Ein Interview von 2024 unterstreicht Kimmichs Zweifel am FC Bayern nochmals. Damals sagte er: "Stand jetzt weiß ich nicht, was passieren sollte, dass ich hier verlängern würde."
Zu diesen Zeiten sah sich Kimmich nicht weiter beim Rekordmeister und war sich eigentlich sicher, die Mannschaft zu verlassen: "Selbst wenn wir hier 30 Spiele in Folge gewinnen und das finanzielle Angebot Wahnsinn ist und der Verein voll hinter mir steht. Ich will es nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber zu 95 Prozent sehe ich es nicht kommen, dass ich hier verlängere."
Auch Frau Lina reiste damals bereits heimlich nach Paris, um sich Schulen und Wohnungen anzusehen. Kimmich selbst tauschte sich in dieser Zeit mit dem Trainer von Paris über den möglichen Wechsel aus.
Nachdem ein Wechsel im Sommer 2024 bereits gescheitert war, blieb PSG weiter interessiert und versuchte es wenige Monate später offenbar erneut.
Doch auch dieser zweite Anlauf platzte - Kimmich entschied sich stattdessen für den FC Bayern und verlängerte seinen Vertrag bis 2029.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa