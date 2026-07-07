Uli Hoeneß möchte diesen Ex-Weltmeister beim DFB sehen

München - Uli Hoeneß (74) würde eine Aufgabe von Ex-Weltmeister Per Mertesacker (41) im deutschen Fußball sehr begrüßen. "Er hat als ehemaliger Profi große internationale Erfahrung. Er hat immer gezeigt, wie gut er mit Menschen umgehen kann", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München der " Bild ".

FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) macht sich dafür stark, dass Ex-Weltmeister Mertesacker eine Aufgabe beim Deutschen Fußball-Bund bekommt. © Sebastian Gollnow/POOL/AFP

"Und: Er würde es niemals des Geldes wegen machen, sondern weil es ihn reizt, mit seiner Leidenschaft etwas aufzubauen und voranzubringen", nannte Hoeneß weitere Gründe, die nach seiner Ansicht für den früheren Innenverteidiger vom FC Arsenal sprechen.

"Genau diese Leute, die sich selbst hochgedient haben und bereit sind, hart zu arbeiten, brauchen wir jetzt."

ZDF-Experte Mertesacker hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass er für eine Aufgabe beim Deutschen Fußball-Bund bereit wäre.

"Irgendwann mal beim DFB zu arbeiten und dem deutschen Fußball, dem ich so viel zu verdanken habe, etwas zurückzugeben, reizt mich", sagte der 41-Jährige, der nach der Profi-Laufbahn die Nachwuchsakademie der Londoner leitete.

"Dafür stehe ich natürlich zur Verfügung." Sein größter sportlicher Erfolg war der Gewinn des WM-Titels im Jahr 2014.