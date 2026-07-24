Umbruch geht weiter: DFB macht Weltmeister von 2014 zum Geschäftsführer

Frankfurt am Main - Der Umbruch beim DFB ist eingeleitet! Der Verband suchte seit einigen Wochen einen Nachfolger für den scheidenden Sportgeschäftsführer Andreas Rettig (63) und ist jetzt wohl bei einem Weltmeister von 2014 fündig geworden: Per Mertesacker (41) soll noch am Freitag einen Vertrag unterschreiben.

Per Mertesacker (41) soll neuer DFB-Sportgeschäftsführer werden. © Marcus Brandt/dpa

Wie Sky Sport, RTL und ntv erfahren haben wollen, besteht eine komplette Einigung zwischen Mertesacker und dem DFB.

Demnach soll Mertesacker bis zur WM 2030 gebunden werden und seinen Job offiziell am 1. Januar 2027 antreten. Bis dahin soll er von Rettig in seine neuen Aufgaben eingearbeitet werden.

Die offizielle Verkündung ist ebenfalls für Freitag geplant, im Zuge der Pressekonferenz zum mutmaßlichen neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59). Mertesacker selbst soll den Berichten zufolge aber nicht vor Ort sein.

Der ehemalige Innenverteidiger hatte sich nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft selbst für einen Posten beim Verband in Stellung gebracht, im ZDF gesagt: "Irgendwann mal beim DFB zu arbeiten und dem deutschen Fußball, dem ich so viel zu verdanken habe, etwas zurückzugeben, reizt mich."