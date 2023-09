Sensation beim DFB! Er ist der überraschende Nachfolger von Oliver Bierhoff

Frankfurt am Main - Das ist eine echte Sensation, mit der keiner gerechnet hat! Der im Fußball extrem erfahrene Andreas Rettig (60) wird neuer Geschäftsführer Sport beim DFB und tritt damit die Nachfolge von Oliver Bierhoff (55) an.

Andreas Rettig (60) beerbt Oliver Bierhoff (55) beim DFB. © Christian Charisius/dpa

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Er wird in den Bereichen Nationalmannschaft und DFB-Akademie tätig sein.

"Ich freue mich auf die vor uns liegenden Herausforderungen. Unsere Nationalmannschaften repräsentieren Deutschland in seiner Vielfalt und Leistungsfähigkeit. Sie sind von großen Erfolgen und aktuellen Problemen geprägt. Ich möchte dazu beitragen, künftige Erfolge der Nationalmannschaften wieder möglich zu machen und die Ausrichtung des DFB und das Auftreten seiner Mannschaften in allen Richtungen zu verbessern", so Rettig.

Der Fachmann war zuvor als Manager beim SC Freiburg, beim 1. FC Köln, dem FC Augsburg. Zwischen 2013 und 2015 war der gebürtige Leverkusener Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL).