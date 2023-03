Ticketpreise bei der Heim-EM 2024: Grüne fordern Umwelt-Aufschlag!

Berlin - In gut 15 Monaten startet die Fußball-EM 2024 in Deutschland, doch bisher ist noch nichts über die Ticketpreise bekannt. Diese werden gerade heiß diskutiert. Laut einem Bericht von Business Insider ist ein Umwelt-Aufschlag im Gespräch.

Robert Habeck (53), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und die Grünen wollen eine Klima-Abgabe auf die Ticketpreise der EM 2024 erheben. © Michael Kappeler/dpa

Wird 2024 in Deutschland zum Sommermärchen 2.0? Wer erinnert sich nicht gern an die Heim-WM 2006 zurück, als eine wahre Fußball-Euphorie das ganze Land übermannte.

Davon scheint Deutschland erst recht nach dem wiederholten Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der Winter-WM in Katar ein gutes Stück entfernt.

17 Jahre nach dem Sommermärchen hat sich die Situation im Land verändert. Nicht nur die Inflation ist hierzulande ein Dauerthema, sondern auch am Klima- und Umweltgedanken kommt der Bürger im Alltag nicht vorbei.

Und: Dieser soll auch vor den Ticketpreisen der Heim-EM keinen Halt machen! Wie aus "vertraulichen Regierungsakten" hervorgehen soll, soll die EM klimaneutral werden. So zumindest der Plan des Bundesumwelt- und des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck (53, Grüne).

Was bedeutet das? Sämtliche Emissionen, die durch die erhöhte An- und Abreise der Massen an Fans produziert werden, sollen finanziell ausgeglichen werden. Was sich wiederum in zusätzlichen Aufschlägen der Ticketpreise äußern würde.

Dazu wurde eine Studie des Öko-Instituts in Auftrag gegeben, die den Ausstoß von Treibhausgasen rund um die EM bezifferte. Je nach angesetztem CO₂-Preis geht es um eine Kompensationssumme zwischen zwölf und 48 Millionen Euro, die durch Ticket-Mehreinnahmen eingespielt werden müsste.