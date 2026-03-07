Michael Ballack mit emotionalem Geständnis: Darum kann er nicht über seinen toten Sohn Emilio (†18) sprechen

Michael Ballack hat in "Meine Geschichte" ein emotionales Geständnis abgelegt und erklärt, warum er bis heute nicht über seinen verstorbenen Sohn sprechen kann.

Von Tina Hofmann

München - Er hat das Schlimmste erlebt, was ein Elternteil erleben kann: der Tod des eigenen Kindes. Ex-Fußball-Star Michael Ballack (49) hat jetzt in einem Interview im Rahmen der Sendung "Meine Geschichte" mit Riccardo Basile (34) bei Sky Sport Bundesliga erstmals über den im August 2021 durch einen tragischen Quad-Unfall verstorbenen Emilio (†18) gesprochen.

Michael Ballack (49) kann bis heute nicht über seinen verstorbenen Sohn Emilio (†18) sprechen. © Joe Giddens/PA Wire/dpa Zum zweiten Mal besuchte der Moderator den ehemaligen Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. Dabei entwickelt sich ein hochemotionales Gespräch, in dem sich Basile die Frage nach Emilio traut, aber gleich hinterher schiebt: "Du entscheidest, ob Du auf die Frage antwortest." Michael Ballack nickt und der Moderator fragt: "Wie lernt man, mit so einem Verlust zu leben?" Der gebürtige Görlitzer, der in Chemnitz aufwuchs, muss tief Luft holen und sagt als Erstes: "Schwierig". Danach ringt er sichtlich mit seinen Emotionen, kann einige Zeit nichts sagen. Dann versucht er es. "Es ist schwierig, weil, wer so etwas mitmacht, kann man sich nicht vorstellen, kann man auch nicht in Worte beschreiben, ist ein Verdrängungsprozess", erklärt der 49-Jährige. Fußball Georg Koch ist tot! Ex-Buli-Torhüter stirbt mit nur 54 Jahren Jeder gehe damit anders um, "ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen, würde gern viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr. Und deswegen ist das ein Verdrängungsprozess und man versucht durch den Alltag, durch viele Sachen, die einen motivieren - Arbeit, die Familie, die anderen Söhne, damit klarzukommen", berichtet er.

Michael Ballack gesteht: "Es ist einfach nicht mehr wie vorher"