Michael Ballack mit emotionalem Geständnis: Darum kann er nicht über seinen toten Sohn Emilio (†18) sprechen
München - Er hat das Schlimmste erlebt, was ein Elternteil erleben kann: der Tod des eigenen Kindes. Ex-Fußball-Star Michael Ballack (49) hat jetzt in einem Interview im Rahmen der Sendung "Meine Geschichte" mit Riccardo Basile (34) bei Sky Sport Bundesliga erstmals über den im August 2021 durch einen tragischen Quad-Unfall verstorbenen Emilio (†18) gesprochen.
Zum zweiten Mal besuchte der Moderator den ehemaligen Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. Dabei entwickelt sich ein hochemotionales Gespräch, in dem sich Basile die Frage nach Emilio traut, aber gleich hinterher schiebt: "Du entscheidest, ob Du auf die Frage antwortest."
Michael Ballack nickt und der Moderator fragt: "Wie lernt man, mit so einem Verlust zu leben?" Der gebürtige Görlitzer, der in Chemnitz aufwuchs, muss tief Luft holen und sagt als Erstes: "Schwierig". Danach ringt er sichtlich mit seinen Emotionen, kann einige Zeit nichts sagen.
Dann versucht er es. "Es ist schwierig, weil, wer so etwas mitmacht, kann man sich nicht vorstellen, kann man auch nicht in Worte beschreiben, ist ein Verdrängungsprozess", erklärt der 49-Jährige.
Jeder gehe damit anders um, "ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen, würde gern viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr. Und deswegen ist das ein Verdrängungsprozess und man versucht durch den Alltag, durch viele Sachen, die einen motivieren - Arbeit, die Familie, die anderen Söhne, damit klarzukommen", berichtet er.
Michael Ballack gesteht: "Es ist einfach nicht mehr wie vorher"
Mit seiner Ex-Frau Simone Ballack (50), mit der er von 1998 bis 2012 ein Paar, davon vier Jahre verheiratet war, hat er drei gemeinsame Söhne: Louis (24), Emilio (†18) und Jordi (20).
Nicht nur die Familie selbst, sondern alle, die der Familie nahe sind, haben bis heute so gut es geht geschafft, damit zu leben: "Und dafür bin ich dankbar", sagt Michael Ballack.
Emilio Ballack wollte in der Nacht des 5. August 2021 eine Freundin vom Grundstück im portugiesischen Tróia nach Hause bringen, als es zum folgenschweren Unfall kam. Beim rückwärts Ausparken auf dem Grundstück verschaltete sich der damals 18-Jährige, dachte er sei im Vorwärtsgang, doch der Rückwärtsgang war noch drin.
Daraufhin preschte er rückwärts hoch und fiel dann durch ein Loch im Zaun herunter. Das Quad begrub Emilio unter sich und erdrückte ihn. Papa Michael war zu dem Zeitpunkt im Haus, Mama Simone im Zuhause in Starnberg.
"Natürlich liebst Du Deine Kinder über alles und möchtest ihnen so viel Stabilität und Wärme und Sicherheit mitgeben im Leben. Das ist die Verantwortung, die Du als Eltern trägst", sagt Michael und fügt an: "So ein Verlust intensiviert das natürlich noch einmal. Klar hast Du dann größere Ängste. Was kann noch passieren?"
Er versucht bis heute, so gut es geht für seine beiden anderen Söhne da zu sein und mit ihnen zu reden, "aber es ist einfach nicht mehr wie vorher", gesteht er. Die ganze Folge ist ab 6. März um 23.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga zu sehen.
