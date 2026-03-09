Wüste Szenen! Fußball-Finale endet mit Massenschlägerei, Polizeieinsatz und 23 Roten Karten

Belo Horizonte (Brasilien) - Was war da denn los? Bei einem Fußballspiel in Brasilien sind fast zwei Dutzend Rote Karten verteilt worden.

In der Nachspielzeit gerieten Spieler beider Teams aneinander, gingen mit Fäusten und Tritten aufeinander los. © IMAGO / Onzex Press e Imagens

Während der Nachspielzeit im Final-Duell der Staatsmeisterschaft von Minas Gerais (Campeonato Mineiro) zwischen den Stadt-Rivalen Cruzeiro Belo Horizonte und Atlético Mineiro kam es am Sonntag zu Tumulten, die in einer Massenschlägerei ihren traurigen Höhepunkt fanden. 23 (!) Profis wurden daraufhin des Feldes verwiesen!

Auslöser der handfesten Auseinandersetzung sei nach Angaben mehrerer Medien ein Zusammenstoß zwischen Cruzeiro-Kicker Christian (25) und Atlético-Keeper Everson (35) gewesen.

Als der Schlussmann seinen Gegenspieler im Anschluss an die Aktion attackierte und diesem mit den Knien zu Fall brachte, eskalierte die Situation komplett.

"Nachdem er gefoult worden war, schlug er seinen Gegner zu Boden, stürmte auf ihn zu und traf seinen Gegner, die Nummer 88, brutal mit dem Knie ins Gesicht", schilderte Schiedsrichter Matheus Delgado Candançan (27) laut "Rede 98" die Aggro-Szene. Daraufhin bildete sich ein XXL-Rudel, in das sich fast alle Akteure einmischten, ehe die Fäuste flogen.

"Ich stelle klar, dass im Anschluss an diese Aktion eine Massenschlägerei ausbrach, weshalb eine Rote Karte nicht mehr möglich war", so der Unparteiische weiter.

In im Netz kursierenden Videos ist zu sehen, wie die Spieler aufeinander losgehen, auch Tritte kommen dabei zum Einsatz.