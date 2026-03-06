Wehen-Alarm bei Spielerfrau: Während er ein Match hat, beginnt für sie die Geburt

Rom (Italien) - Vor wenigen Tagen erblickte das erste gemeinsame Kind von Fußball -Star Paulo Dybala (32) und Model Oriana Sabatini (29) das Licht der Welt. Nachdem die tolle Nachricht in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erhalten hatte, gewährte Schauspielerin Catherine Fulop (60) nun Einblicke in die Geburt ihrer Enkelin.

Paulo Dybala (32) und Model Oriana Sabatini (29) sind seit 2018 ein Paar. Im Juli 2024 heirateten die beiden Stars. © IMAGO / NurPhoto

Im Interview mit dem TV-Sender "Teleshow" berichtete die 60-Jährige, dass sich der Promi-Nachwuchs schon am vergangenen Sonntagabend angekündigt habe. Zu diesem Zeitpunkt lief Dybalas Serie-A-Heimspiel mit der AS Rom gegen Juventus Turin, das 3:3 (0:1) endete.

"Ori [Oriana Sabatini] hatte nach dem dritten Tor etwa alle fünf Minuten Wehen, die zwar wehtaten, aber keine dramatischen Schmerzen", erklärte Fulop.

Demnach habe die werdende Mutter zunächst nach Hause gehen und ein heißes Bad nehmen wollen.

Nachdem Dybala vom Spiel zurückgekehrt sei, habe die Familie jedoch beschlossen, ins Krankenhaus zu fahren: "Kurz darauf, gegen 3 Uhr morgens, fuhren wir los, weil der Muttermund schon weit geöffnet war." Dort angekommen folgte das lange Warten.

"Wir haben die ganze Nacht auf kleinen Hockern, diesen Krankenhausstühlen, verbracht. Draußen war niemand. Es war wie in einem Geisterkrankenhaus um diese Uhrzeit."