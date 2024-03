Erst Cottbus-Tor, dann Loch im Schuh! "Kannst du fix mein zweites Paar aus der Kabine holen?"

Krieschow - Was für ein wilder Ritt am Mittwoch-Nachmittag! Der VfB Krieschow, eine Truppe aus Feierabendfußballern und früheren Cottbuser (Jugend)-Spielern, zwingt nach 0:2-Rückstand Energie Cottbus im Landespokal bis in die Verlängerung . Seinen Anteil daran hatte Ex-Energieler Daniel Stanese (30).

Die Schuhe und der Glaube an die Pokal-Sensation beflügelten Daniel Stanese (30, r.) und den VfB Krieschow. © IMAGO / Fotostand

Mittelfußbruch, Abstieg, arbeitslos! Für den ehemaligen kanadischen Fußball-Nationalspieler Daniel Stanese war die Saison 2018/19 wahrlich keine erfolgreiche Zeit.

Am Mittwoch traf der heute nahe Cottbus heimisch gewordene Ex-Profi zum ersten Mal auf seinen ehemaligen Verein.

Und tat diesem einmal kurz so richtig weh: Sein 1:2-Anschlusstreffer in der 55. Minute war das Zeichen an Fans und Mannschaft: Der Favorit ist an diesem Tag verwundbar!

Genauso verwundbar wie Staneses Schuhe, denn wenige Minuten nach seinem Treffer stieg ihm ein FCE-Verteidiger auf den Fuß - sein Schuh riss auf. Das war kurzzeitig, wie "barfuß" spielen, grinste der offensive Zielspieler im Krieschower System.

Kurzerhand instruierte Stanese Mitspieler Tobias Gerstmann (29) in dessen Moment der Auswechslung: "Gerste, kannst du fix meine zweiten Schuhe aus der Kabine holen?"