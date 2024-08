Auslosung der Europa League und Conference League: Loshammer für Heidenheim!

Monaco - Nach der Auslosung der reformierten Champions League am Donnerstag folgte am Freitag-Nachmittag die Ziehung der Partien der Europa League und Conference League.

1. FC Heidenheim/Conference League: FC Chelsea (H), Basaksehir (A), Olimpija Ljubljana (H), Heart of Midlothian (A), St. Gallen (H), Pafos (A).

Eintracht Frankfurt/Europa League: Slavia Prag (H), AS Rom (A), Ferencvaros Budapest (H), Olympique Lyon (A), Viktoria Pilsen (H), FC Midtjylland (A), Rigas Futbola Skola (H), Besiktas JK (A).

Für die Conference League hat sich der 1. FC Heidenheim nach einem " Krimi-Sieg " am späten Donnerstagabend qualifiziert.

Darunter in dieser Saison in Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim zwei deutsche Mannschaften.

Wie die Champions League so die Europa League! Auch im zweitgrößten europäischen Wettbewerb treten künftig 36 statt 32 Teams.

Das Finale steigt am 28. Mai in Breslau. Damit verabschieden wir uns aus dem Ticker!

Und auch die übrigen Töpfe sind ausgelost. Jedes Team kennt jetzt seine sechs Gegner, bestreitet drei Heim- und drei Auswärtsspiele. Und damit zwei weniger als in der Champions und Europa League.

Das wird auf jeden Fall eine erlebnisreiche Reise für Heidenheim! Es geht zu den Heart of Midlothian nach Schottland, zum Pafos FC auf Zypern und eben zu Basaksehir.

Außerdem darf das Team von Frank Schmidt (50) in die Türkei fliegen und bei Basaksehir antreten.

Topf 1: FC Chelsea, FC Kopenhagen, KAA Gent, AC Florenz, Linzer ASK, Real Betis

Topf 2: Basaksehir, Molde FK, Legia Warschau, 1. FC Heidenheim, Djurgardens IF, APOEL Nikosia

Topf 3: Rapid Wien, Omonia Nikosia, HJK Helsinki, Vitoria Guimaraes, FC Astana, Olimpija Ljubljana

Topf 4: Cercle Brügge, Shamrock Rovers, The New Saints, FC Lugano, Heart of Midlothian, Mlada Boleslav

Topf 5: Petrocub Hincesti, FC St. Gallen, Panathinaikos Athen, TSC Backa Topola, Borac Banja Luka, Jagiellonia Bialystok

Topf 6: NK Celje, Larne FC, Dinamo Minsk, Pafos FC, Vikingur Reykjavik, FC Noah