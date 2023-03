Auslosung Europa League: Leverkusen erwischt vermeintliches Glückslos

Obacht ist geboten: Der belgische Vizemeister schaltete in der vergangenen Runde Union Berlin (3:3, 3:0) aus, die immerhin Vierter in der Bundesliga sind.

Während Union SG erstmals an einem europäischen Wettbewerb teilnimmt, gehört die Werkself zu den regelmäßigen Teilnehmern. Daher geht die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auch als Favorit in das Viertelfinale. "Das ist ein Topgegner, was man schon gegen Union gesehen hat. Wir freuen uns, dass wir erst das Heimspiel haben", sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (41) im Anschluss an die Auslosung.

Sollte sich Bayer dort durchsetzen, wartet im Halbfinale der Europa League ein Hochkaräter. Dort würden die Leverkusener auf Feyenoord Rotterdam oder den amtierenden UEFA-Conference-League-Sieger, AS Roma, treffen. "Wenn es Richtung Finale geht, kann man gegen jeden spielen. Der Fokus richtet sich aber bei uns nur auf die nächste Runde", so Rolfes.

Zudem empfängt Juventus Turin Sporting Lissabon. Die letzte Partie der besten acht Teams bestreiten Manchester United und der FC Sevilla.

Die Viertelfinal-Spiele werden am 13. und 20. April ausgetragen. Das Halbfinale steht dann am 11. und 18. Mai an.

Erstmeldung: 17. März, 13.54 Uhr, aktualisiert: 14.39 Uhr