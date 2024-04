Bei Spitzenklub bleibt kein Auge trocken: Ex-Spieler würdigen todkranken Trainer!

Lissabon (Portugal) - Es fühlt sich schon nach einem Abschied an, der unter die Haut und an die Nieren geht. Mit Benfica Lissabon feierte Sven-Göran Eriksson (76) einst große Erfolge, am Donnerstagabend wurde der unheilbar an Krebs erkrankte Trainer nun für seine Verdienste vom portugiesischen Spitzenklub geehrt.