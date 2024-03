Banner-Zoff mit Humor: Fans rächen sich clever für gemeine Queen-Spitze!

Brighton (England) - Sportlich kam am Donnerstagabend in Brighton nur wenig Spannung auf. Nach dem 4:0-Erfolg der AS Rom im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League brauchten die "Seagulls" vor heimischer Kulisse ein mittelgroßes Wunder. Dafür hatten die englischen Fans aber noch ihre ganz eigene Rechnung offen.