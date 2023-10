Bitterer Europa-Abend! Freiburg kassiert Pleite nach üblem Torwart-Bock

Freiburg - Da war mehr drin! Der SC Freiburg musste sich am Donnerstagabend vor heimischer Kulisse im zweiten Gruppenspiel der Europa League gegen West Ham United mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Nach einer enttäuschenden ersten Hälfte kamen die Breisgauer zwar grundverbessert aus der Kabine, am Ende vermasselte ein individueller Fehler aber den erhofften Punktgewinn.

Der brasilianische Nationalspieler Lucas Paqueta (r.) brachte die Engländer bereits nach wenigen Minute in Führung. © THOMAS KIENZLE / AFP

Die Gäste aus London erfanden das Rad sicherlich nicht neu, wirkten allerdings von Beginn an griffiger und schlugen auch frühzeitig eiskalt zu.

Jarrod Bowen setzte sich auf der rechten Seite gekonnt gegen Philipp Lienhart durch und flankte punktgenau in die Mitte, wo Lucas Paqueta sprunggewaltig in die Höhe stieg und das Leder per Kopf ins linke Eck beförderte (8. Minute).

Nur vier Zeigerumdrehung später hätte es beinahe erneut geklingelt, doch SCF-Keeper Atubolu konnte einen Kudus-Abschluss gerade noch so an den Pfosten lenken (12.).

Auf der anderen Seite passierte hingegen erstmal wenig. Die Breisgauer agierten spätestens nach dem Rückstand viel zu nervös und leisteten sich zahlreiche Ungenauigkeiten. Immerhin überließen die Hammers der Streich-Elf den Ball, doch rollte dieser ins letzte Drittel, war er zumeist schnell weg.

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das Bild aber rasch ändern. Der Pausentee und eine vermutlich deutliche Ansprache des Kult-Trainers hatten offenbar gefruchtet, denn plötzlich drückte der Bundesligist aufs Gaspedal.