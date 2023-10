Harter Star-Coach ganz weich: Mourinho lässt Herzen mit rührender Geschichte schmelzen!

Rom (Italien) - In der 77. Minute trat Francesco D'Alessio (19) beim deutlichen 4:0-Erfolg der AS Rom in der Europa League gegen Servette Genf an die Seitenlinie, wenige Sekunden später feierte das Talent dann sein Pflichtspiel-Debüt für die "Giallorossi". Es war nicht nur für ihn selbst ein ganz besonderer Moment.