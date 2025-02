Vorwürfe haben es in sich: Hummels-Klub geht gegen deutschen Schiri vor

Rom (Italien) - Die AS Rom hat einen dicken Hals! Nach dem 1:1-Remis in der Europa League am Donnerstag gegen den FC Porto wütete Coach Claudio Ranieri (73) mit heftigen Vorwürfen gegen den deutschen Schiedsrichter Tobias Stieler (43). Jetzt könnte dem Unparteiischen sogar Ärger drohen.