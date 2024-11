Hummels-Horror geht weiter, doch dann wird er zum Helden

Mats Hummels (35, h.r.) verursachte den Elfmeter, der zum 1:0 für Tottenham führte. © John Walton/PA Wire/dpa

Seit fast drei Monaten steht Hummels nun bei der AS Rom unter Vertrag - Glücksgefühle verspürte er in dieser Zeit aber wohl eher wenige. Nur geringe Einsatzzeiten und wenn, dann mit dickem Patzer: So sah das Hummels-Engagement in Rom bisher aus.

Und in der Europa League gegen Tottenham Hotspur setzte sich die Pannen-Serie des 35-Jährigen fort!

Gerade einmal drei Minuten waren beim Startelf-Debüt des Ex-BVB-Profis verstrichen, da brachte Hummels seinen Gegenspieler Pape Sarr (22) im Strafraum zu Fall.

Während Schiedsrichter Glenn Nyberg (36) zunächst weiterlaufen ließ, schaltete sich schnell der VAR ein. Kurz darauf stand fest: Hummels' Foulspiel hatte einen Elfmeter für Tottenham verursacht!

Spurs-Kapitän Heung-min Son (32) behielt vom Punkt die Nerven und traf bereits in der fünften Minute zur frühen 1:0-Führung für die Hausherren.