Transfer-Saga beendet: Mats Hummels unterschreibt bei neuem Klub!

Mats Hummels hat einen neuen Verein gefunden! Der Innenverteidiger heuert bei der AS Rom in Italien an.

Von Lukas Schulze, Aliena Rein

Rom (Italien) - Die Transfersaga um Mats Hummels (35) hat ein Ende gefunden! Der Routinier hat zwei Monate nach Ende seines Vertrags bei Borussia Dortmund einen neuen Verein gefunden und bei der AS Rom unterschrieben. Mats Hummels (35) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Er spielt ab sofort in Italien. © Tom Weller/dpa Es war DIE Wechselposse des Sommers! Der frühere deutsche Nationalspieler Mats Hummels wurde mit Klub um Klub in Verbindung gebracht, doch alle Spuren zerschlugen sich. Bis jetzt! Am heutigen Mittwochabend gab sein neuer Verein selbst endlich bekannt, dass der Innenverteidiger einen Jahresvertrag unterschrieben hat. Und wider Erwarten ist es doch die AS Rom geworden! Noch vor wenigen Stunden schien der Wechsel geplatzt, als die Roma Mario Hermoso (29, wie Hummels Innenverteidiger) vorstellte. Die Lesart: Rom hätte sich für einen anderen Spieler entschieden. Die Klubsuche glich einem Trauerspiel. Doch das war wieder einmal - wie sich jetzt herausstellte - wohl ein Trugschluss. Transfermarkt Bundesliga-Neuzugang verrät: Ich wechselte nach einem Toiletten-Telefonat! Mats Hummels selbst grüßte die Anhänger der Giallorossi in einem Video, das der Klub auf Social Media verbreitete, und erklärte im Trikot der Italiener, wie sehr er sich freue, für den Verein und vor den Fans zu spielen. Mats Hummels unterschreibt für ein Jahr bei der AS Rom Mats Hummels sah sich zuletzt sogar persönlich genötigt, mediale Falschinformationen über seinen Wechsel richtigzustellen. © Robert Michael/dpa Am Dienstagabend berichtete zunächst Transferexperte Gianluca Di Marzio über den Wechsel und legte am Mittwochvormittag mit einem Bild von Hummels am Münchner Flughafen nach. Auf den Zug sprangen auch Fabrizio Romano und große deutsche Medien auf. Der Hummels-Wechsel? Sei fix! Zu 100 Prozent durch schien der Transfer dann zwar doch noch nicht, denn die Unterschrift und der Medizincheck standen noch aus, und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Medien im Fall Hummels Falschinformationen verbreiten. Transfermarkt Deadline-Day der 3. Liga: Schanzer holen "Strategen" aus Hannover! Doch jetzt hat die wohl größte Transferposse des Sommers endlich ein Happy End gefunden! Der Jahresvertrag, den der 35-Jährige unterschrieben hat, soll eine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten und ihm außerdem rund zwei Millionen Euro Grundgehalt plus Prämien einbringen.

Für Hummels ist es nach vielen Jahren sowohl beim FC Bayern als auch bei Borussia Dortmund die erste Station im Ausland. Erstmeldung von 12.30 Uhr, aktualisiert um 20.27 Uhr.

Titelfoto: Tom Weller/dpa