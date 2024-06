Augustusplatz wird für die EM fünf Wochen lang zur Sperrzone! Das müsst Ihr beachten

Leipzig - Wenn für die Fußball-EM der Augustusplatz in eine riesige Fan Zone verwandelt wird, führt dies auch zu Verkehrseinschränkungen in der Leipziger Innenstadt. Nun hat die Stadt bekannt gegeben, was die Bürger die nächsten fünf Wochen erwartet.

Ab dem morgigen Mittwoch ist der Augustusplatz fünf Wochen lang für Autofahrer tabu. Fußgänger, Radfahrer und auch Straßenbahnen dürfen ihn noch passieren, doch auch für sie gelten Ausnahmen. © Montage: Jan Woitas/dpa + troggt/123RF

15.000 Menschen sollen ab Freitag auf dem Augustusplatz gemeinsam König Fußball feiern. Auf riesigen Leinwänden werden die Spiele übertragen, Stars wie Clueso und Die Prinzen geben sich die Klinke in die Hand und sogar ein Riesenrad findet auf dem Areal Platz.

Die Vorbereitungen für die Leipziger Fan Zone laufen bereits. Ab dem morgigen Mittwoch wird es dann ernst. Dann ist der Augustusplatz zwischen der Goethestraße auf Höhe der Oper sowie die sogenannte Mittelfahrbahn bis hin zum Georgiring für Autos gesperrt.

Für die Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ist der Bereich noch offen. An den Leipziger Spieltagen - also am 18., 21. und 24. Juni sowie am 2. Juli - werden jedoch auch sie umgeleitet. Für den Nachtbus - die Linien N8 und N9 - der überlicherweise die Mittelfahrbahn des Augustusplatzes befährt, verhält es sich wie für Autos. Ab der Nacht vom 12. auf den 13. Juni wird auch er bis zum 14. auf den 15. Juli umgeleitet und zwar über den Georgiring.

Den Fahrplan für den Nachtbus sowie die betroffenen Linien 4, 7, 12, 14, 15 und 16 veröffentlichen die LVB unter www.l.de/anreise.