Beleidigungen fliegen, Trainer wird handgreiflich: Mega-Zoff nach England-Drama!

Nach dem dramatischen Sieg in der Nachspielzeit von England im EM-Achtelfinale kam es zum Streit zwischen Declan Rice und Slowakei-Trainer Francesco Calzona.

Von Aliena Rein

Gelsenkirchen - Was für ein Drama! Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit war England bei der EM 2024 quasi ausgeschieden, doch die individuelle Klasse von Jude Bellingham (21) rettete die Three Lions in die Verlängerung, die die Slowakei schließlich verlor. Entsprechend erhitzt waren die Gemüter nach Abpfiff!

Francesco Calzona (55, im Anzug) und Declan Rice (25, Nr. 4) gerieten nach Abpfiff aneinander und mussten von Spielern und Schiedsrichtern zurückgehalten werden. © IMAGO / PA Images Slowakei-Trainer Francesco Calzona (55) war mit einigen Schiedsrichterentscheidungen alles andere als einverstanden, beschwerte sich beim türkischen Referee Halil Umut Meler (37). In die Diskussion mischte sich auch England-Star Declan Rice (25) ein, was Calzona gar nicht in den Kram passte - er schubste den defensiven Mittelfeldspieler weg! Der Engländer reagierte daraufhin mit einem Schwall Beleidigungen, die beiden Streithähne mussten von Spielern beider Teams sowie den Schiedsrichtern getrennt werden. Fußball-Europameisterschaft 2024 EM-2024-Spielplan: Alle Infos zum Achtelfinale und zur Gruppenphase Während die Beleidigungen nicht von den Mikrofonen auf dem Platz eingefangen wurden, enthüllte die englische Daily Mail mithilfe eines Lippenlesers, was Rice Calzona offenbar an den Kopf schleuderte. So soll ein "Halt's Maul, P***y", gefallen sein, zudem habe Rice den Gegner-Coach als "glatzköpfige F****" beleidigt!

EM 2024: Francesco Calzona wütend über englisches Zeitspiel in der Verlängerung