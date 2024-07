Fans und DFB-Stars lieben ihn: Das ist der EM-Saxophonist, von dem alle reden

Andre Schnura begeistert seit Beginn der EM die Massen auf den Fanmeilen mit seinen Saxophon-Klängen. © Screenshot/Instagram/andreschnura

Binnen kurzer Zeit schnellte seine Follower-Zahl bei Instagram mit 423.000 in die Höhe. Doch was macht ihn eigentlich so beliebt, dass er in aller Mundes ist?

Er spielt auf seinem Saxophon "Major Tom" oder "99 Luftballons" und sorgt damit bei den Fans schon vor dem Anpfiff für Partystimmung. Egal, in welcher Stadt er bisher auftauchte, ragt er aus der feiernden Menge heraus.

Er genießt den "Fame", wie er sagt, doch da er vor Kurzem seinen Job in einer Musikschule verloren hat, weiß er, dass das Leben auch ganz andere Seiten haben kann.

Vor wenigen Tagen setzte er deshalb zu einem nachdenklichen Beitrag auf seinem Instagram-Account an.

"Ich möchte euch daran erinnern, einander zu lieben und zu vergeben. Niemand ist ohne Grund böse. Jeder hat seinen eigenen Rucksack zu tragen. Lasst euer Ego sterben und zeigt Verständnis für eure Mitmenschen. Meine Uhr sagt, es ist Zeit, dass sich was dreht", schrieb er.