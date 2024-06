Deutschland gegen Schweiz: Dreht die DFB-Elf das Spiel noch?

EM 2024: Die DFB-Elf muss im letzten Gruppenspiel einen Rückschlag verkraften, liegt zur Halbzeit mit 0:1 gegen die Schweiz zurück.

Von Ivan Simovic, Aliena Rein

Frankfurt am Main - Showdown in der Gruppe A! Unsere Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Sonntag (21 Uhr) im Frankfurter Waldstadion ihr letztes EM-Vorrundenspiel gegen die Schweiz.

Manuel Neuer musste gegen die Schweiz nach rund einer halben Stunde hinter sich greifen. © Tobias SCHWARZ / AFP Doch zur Halbzeit gibt es den ersten Dämpfer des Turniers für das Team von Julian Nagelsmann! Mit 0:1 liegt die DFB-Elf gegen die Schweiz hinten und ist damit Stand jetzt nur Gruppenzweiter. Schafft die deutsche Nationalmannschaft die Wende? TAG24 bleibt für Euch im Liveticker am Ball!

54. Minute: Jetzt darf auch Toni Kroos mal ran! Andrich legt auf den Mittelfeldlenker ab, der holt zu einem seiner gefürchteten Weitschüsse aus. Sein Abschluss streift letztendlich aber deutlich links am Pfosten vorbei.

50. Minute: Da ist die Chance für Deutschland! Wirtz sieht Musiala im Zentrum, der sofort den Hammer rausholt. Sein strammer Schuss ist aber zu zentral, sodass Sommer nach vorn abwehren kann, den Nachschuss setzt Gündogan vorbei.

47. Minute: Riesige Gelegenheit zum 2:0 für die Schweiz! Embolo schickt Widmer steil, der auf der rechten Seite durchstartet und allein auf Manuel Neuer zuläuft, dann aber wegrutscht - der Rasen in Frankfurt fordert seinen Tribut. Die Fahne des Assistenten war aber ohnehin oben.

Die zweite Halbzeit zwischen Deutschland und der Schweiz läuft!

46. Minute: Unverändert schicken beide Trainer ihre Teams wieder aufs Feld. Startet jetzt die DFB-Aufholjagd?

Halbzeit: Eine ganz neue Situation bei diesem Turnier für die DFB-Kicker! Zum ersten Mal müssen sie einem Rückstand hinterherlaufen. Dabei hatte das Team von Julian Nagelsmann die Partie eigentlich im Griff, kann mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und mehr gewonnene Zweikämpfe verbuchen. Doch ein aberkannter Treffer von Robert Andrich und ein goldrichtig stehender Dan Ndoye sorgen dafür, dass die DFB-Auswahl in der zweiten Halbzeit alles reinschmeißen muss, um sich doch noch den Gruppensieg zu sichern - zurzeit liegt Deutschland nur auf Platz zwei hinter der Schweiz.

Doppelt bittere Halbzeit für Jonathan Tah: Beim 0:1 war Dan Ndoye schneller am Ball als er, danach holte er sich seine zweite Gelbe ab und ist damit für das Achtelfinale gesperrt. © JAVIER SORIANO / AFP

Deutschland liegt zur Halbzeit gegen die Schweiz zurück!

Halbzeit: Der italienische Referee bittet zum Pausentee, und Julian Nagelsmann stapft wütend in Richtung Kabine. Mit 0:1 liegt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz im Rückstand!

45. Minute: Zwei Minuten gibt es obendrauf.

44. Minute: Kroos will den Ball auf den rechten Flügel durchstecken, doch Akanji riecht den Braten und geht dazwischen. Direkt danach landet das Leder wieder bei der DFB-Elf, doch Musiala kommt nicht selbst durch und legt auf Mittelstädt ab, dessen Flanke weit über alle deutschen Köpfe hinwegsegelt.

42. Minute: Direkt danach kommt Havertz zum Abschluss, der die Kugel aber über das Tor jagt.

41. Minute: Nach einer Ecke der DFB-Elf wird es gefährlich: Kroos flankt fast von der Grundlinie hinter den zweiten Pfosten, wo Rüdiger den Ball mit dem Kopf aber nicht richtig trifft und ihn neben das Tor setzt.

38. Minute: Jonathan Tah sieht Gelb und verpasst damit das Achtelfinale gesperrt! Der Innenverteidiger geht im Duell mit Embolo mit hohem Bein zu Werke und wird folgerichtig verwarnt. Weil es seine zweite Verwarnung in diesem Turnier ist, muss er in der nächsten Runde zusehen.

31. Minute: Und kurz danach wird es noch einmal gefährlich! Ndoye, der Torschütze zum 1:0 ist schneller als Rüdiger und zieht aus rund 18 Metern flach ab, setzt den Ball aber links neben den Pfosten.

30. Minute: Wie geht die DFB-Elf mit diesem Rückschlag um? Bei diesem Turnier musste das Team von Julian Nagelsmann noch nie einem Rückstand hinterherlaufen.

Die Schweiz geht gegen Deutschland in Führung

28. Minute: Die Schweiz geht in Führung! Freuler bringt den Ball von links in den Strafraum, wo Ndoye goldrichtig steht und den Ball an Neuer vorbei unter die Latte drückt. Es wird kurz gecheckt, ob der Schweizer im Abseits stand, doch offenbar ging alles mit rechten Dingen zu - Rüdigers Fußspitze hebt die Abseitsstellung um Haaresbreite auf.

Dan Ndoye bringt die Schweiz mit 1:0 in Führung. © Tom Weller/dpa

25. Minute: Die erste Gelbe Karte der Partie geht an einen Schweizer. Dan Ndoye geht gegen Rüdiger zu hart zu Werke und wird dafür von Schiedsrichter Orsato verwarnt.

22. Minute: Auch wenn der Treffer nicht gezählt hat, beflügelt er sowohl die deutsche Nationalmannschaft als auch Robert Andrich. Der Leverkusener ist heute einer der Aktivposten der Mannschaften, viele Situationen laufen über den Abräumer.

Robert Andrich bringt Deutschland in Führung, doch das Tor zählt nicht

17. Minute: Der Ball zappelt im Schweizer Tor, das Stadion explodiert, doch der Treffer zählt nicht! Auf Höhe der Fünfmeterlinie kommt Musiala gegen Aebischer zu spät und trifft den Schweizer klar. Der Ball ist zwar zunächst geklärt, landet dann aber bei Robert Andrich, der aus rund 20 Metern sehenswert abzieht. Nach einer längeren VAR-Überprüfung ist aber klar: Durch das vorherige Foul von Musiala bleibt es beim 0:0.

Robert Andrich bejubelt seinen Treffer, bevor dieser zurückgenommen wird. © Federico Gambarini/dpa

11. Minute: Eine erneute lange Ballstafette der DFB-Elf endet zumindest in einem Abschlussversuch: Der Ball landet in aussichtsreicher Position bei Gündogan, doch der schießt den eigenen Mann an.

8. Minute: Erstmals kann Deutschland eine längere Ballbesitzphase verzeichnen, doch wirklich in die Nähe des Schweizer Strafraums kann sich das Team von Julian Nagelsmann nicht durchkombinieren.

6. Minute: Es geht ordentlich hin und her, beide Teams stören den Gegner früh.

4. Minute: Auf der Gegenseite findet ein Eckball von Rieder keinen Abnehmer.

2. Minute: Die erste Aktion der Partie gehört Deutschland! Musiala steckt den Ball zu Gündogan durch, doch ein Schweizer ist vorher dran. Es gibt Ecke, doch die verpufft.

Die DFB-Elf trifft zum Abschluss der Gruppe A auf die Schweiz. © Federico Gambarini/dpa

21 Uhr: Der Ball rollt!

Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato gibt das Spiel frei! Deutschland, das heute in Weiß spielt, stößt an.

20.39 Uhr: Die Bilanz von Deutschland gegen die Schweiz

Ein Nachbarschaftsduell mit Tradition! Schon 53 Mal standen sich Deutschland und die Schweiz bereits auf dem Fußballplatz gegenüber. Eine Premiere gibt es aber dennoch: Noch nie zuvor trafen die beiden Teams bei einer EM aufeinander. Insgesamt spricht die Bilanz klar für die DFB-Elf: 36 Spiele konnten die Adlerträger für sich entscheiden, acht endeten Unentschieden, neun gingen an die Schweiz. Die letzten beiden Aufeinandertreffen gab es im Herbst 2020 in der Nations League, beide Partien fanden allerdings keinen Sieger.

20.24 Uhr: Bundestrainer Julian Nagelsmann will Rhythmus aufrechterhalten

Vor der Partie erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei MagentaTV seine Entscheidung, trotz einiger drohender Gelbsperren und des bereits feststehenden Einzugs ins Achtelfinale nichts an seiner Startelf zu ändern, damit, dass er den Rhythmus für die Spieler wichtig halte. Den Effekt der Kontinuität merke er besonders in den Partien selbst: "Der Switch von den Spielen im November zu jetzt ist enorm. Das ist der Verdienst der Mannschaft, aber auch das Gespür der Menschen. Wir fühlen uns sehr gut damit und ich hoffe, die Fans auch." Über den Rasen wollte er sich nicht zu lange auslassen, er sei kein Greenkeeper. Letztendlich gehe es aber darum, dass alle gesund blieben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hält weiterhin an seiner Startelf fest. © Christian Charisius/dpa

20.10 Uhr: Auch die Aufstellung der Schweiz ist da

Nati-Coach Murat Yakin hingegen verändert seine Aufstellung im Vergleich zum 1:1 gegen Schottland auf zwei Positionen: Für Xherdan Shaqiri und Ruben Vargas rutschen Fabian Rieder und Breel Embolo in die Startelf. Mit Silvan Widmer (Mainz 05) und Kapitän Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) stehen zwei Bundesliga-Profis auf dem Platz.

20 Uhr: Mit dieser Elf will Deutschland den Gruppensieg holen!

Die deutsche Aufstellung ist da! Wie zu erwarten setzt Julian Nagelsmann auf dieselbe Elf wie in den beiden Spielen zuvor. Auch die gelb-vorbelasteten Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Robert Andrich und Maximilian Mittelstädt dürfen wie gehabt ran.

19.05 Uhr: Welche Rolle spielt der Rasen in Frankfurt?

Ein zentrales Thema des heutigen Abends dürfte der Rasen in Frankfurt werden. Dieser ist rutschig, geradezu seifig, im Spiel zwischen Dänemark und England waren schnell zahlreiche Löcher zu sehen - die Verletzungsgefahr ist hoch. "Um das Fußballerische mache ich mir keine Sorgen, eher um die Verletzungsgefahr der Spieler", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am gestrigen Samstag über das Grün im Deutsche Bank Park. Wenn es blöd laufe, könne das sogar in Kreuzbandrissen enden. Eine Ausrede für die Spieler dürfe das aber nicht sein, ergänzte der Bundestrainer. Auch auf dem seifigen Rasen ist die Mission ganz klar: gewinnen und den Gruppensieg eintüten.

Im Duell zwischen Dänemark und England am vergangenen Donnerstag wurde noch einmal offenbart, dass der Rasen in Frankfurt stark in Mitleidenschaft gezogen ist. © Swen Pförtner/dpa

18.27 Uhr: Diese Prämie winkt den deutschen Nationalspielern heute

Schon seit dem Gewinn des Confed Cups 2017 hat der DFB keine Prämien mehr an seine Kicker auszahlen müssen - weder für die beiden WM-Blamagen noch die EM 2021, als Deutschland zwar ins Achtelfinale einzog, dabei aber nicht Gruppenerster wurde, gab es Geld für die Adlerträger. Das könnte sich heute ändern! Holt die DFB-Elf um 21 Uhr gegen die Schweiz mindestens einen Punkt, ist ihr der Gruppensieg nicht zu nehmen. Für diesen zahlt der Verband jedem der 26 Spieler 50.000 Euro - egal, ob es im Achtelfinale weitergeht oder nicht. Das dürfte den Erfolgshunger der Nationalspieler aber bei weitem noch nicht stillen - und für einen EM-Titel winken den Jungs von Bundestrainer Julian Nagelsmann immerhin satte 400.000 Euro.

Holen die DFB-Spieler heute mindestens einen Punkt, dürfen sie sich bereits über einen hübschen kleinen Bonus auf ihrem Konto freuen. © Federico Gambarini/dpa

17.14 Uhr: EM-Party in Frankfurt am Main, Vorfreude auf Nachbarschaftsduell

Eine Großstadt im EM-Fieber! Tausende Fußballfans haben sich weit vor Anpfiff der Partie in die Frankfurter Innenstadt gemacht, fiebern jetzt schon dem Nachbarschaftsduell entgegen. Neben der Fanmeile am Main und den Römerberg haben Anhänger beider Nationen auch im Herzen von "Mainhattan" mit dem Feiern begonnen. Bilder und Videos, die auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu finden sind, zeigen ein friedliches Fest. Die Schweizer sind zwar zahlenmäßig unterlegen, beeindrucken jedoch mit einem akustischem Feuerwerk.

Tolle Stimmung beim Public Viewing in der Fanzone Frankfurt, etliche Fans der DFB-Elf sind schon vor Ort. © Boris Roessler/dpa

16.33 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz glaubt an EM-Titel der DFB-Elf

Fans der deutschen Nationalmannschaft träumen von einer Neuauflage des Sommermärchens, trauen der DFB-Elf den Europameistertitel zu - auch Bundeskanzler Olaf Scholz (66) glaubt an den ganz großen Erfolg. "Nach dem Anfang und Start hoffe ich schon, dass Deutschland das sein könnte", sagte der 66-Jährige vor dem Match im ARD-Format "Frag selbst". "Ich habe das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft richtig einen Lauf hat", so der SPD-Politiker im ARD-Sommerinterview weiter.

Bundeskanzler Olaf Scholz (links, 66) im Sommerinterview mit Markus Preiß (46), Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. © Kay Nietfeld/dpa

15.41 Uhr: DFB-Keeper und Weltmeister Manuel Neuer bricht Rekorde

Manuel Neuer (38) auf Rekord-Jagd! Für den 38-jährigen Keeper dürfte das letzte Gruppenspiel etwas ganz besonderes werden, denn der Schlussmann des FC Bayern München zieht mit seinem 18. Einsatz bei Kontinentalturnieren mit unserem WM-Helden Bastian Schweinsteiger (39) als deutschen EM-Kicker gleich. Doch damit nicht genug: Neuer holt außerdem die italienische Torhüter-Legende Gianluigi Buffon (46) im internationalen Torwartranking ein - als Schlussmann mit den meisten EM-Einsätzen.

Knackt Bestmarken: Deutschlands Torwart Manuel Neuer (38) © Christian Charisius/dpa

14.53 Uhr: Berliner Fanzone wird für Prestigeduell erweitert

Die Berliner Fanmeile vor dem Brandenburger Tor wird noch größer! Zum heutigen Spiel gegen unsere Nachbarn aus der Schweiz rechnet der Veranstalter mit einem deutlich größeren Andrang - und reagiert! Mehr dazu im Artikel: "EM-Fanzone vor Brandenburger Tor für Deutschland-Spiel größer: Bis zu 70.000 Menschen!"