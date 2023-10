Deutschland-Nachfolger stehen fest: Hier finden die EM 2028 und 2032 statt!

Im kommenden Jahr wird im Berliner Olympiastadion um den EM-Pokal gekämpft, anschließend geht es wohl auf die Insel. © Alexander Hassenstein/Getty-POOL/dpa

Die Fußball-Europameisterschaft 2028 findet in Großbritannien und Irland statt. Zudem vergab die Europäische Fußball-Union UEFA am heutigen Dienstag in Nyon die EM 2032 an Italien und die Türkei.



Bislang gab es mit der Türkei sowie der gemeinsamen Kandidatur der Britischen Inseln zwei Bewerber für 2028, der türkische Fußballverband (TFF) hatte sein Gesuch allerdings zurückgezogen.

Ohnehin tanzte die TFF seit der Antragstellung Mitte April dieses Jahres auf zwei Hochzeiten und bemühte sich auch um die EM 2032. Inzwischen konnte man sich mit Mitbewerber Italien auf eine gemeinschaftliche Austragung einigen, weshalb die Kandidatur für das frühere Turnier hinfällig wurde.

England war zuletzt 1996 alleiniger Ausrichter des Wettbewerbs.