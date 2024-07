"Eine Schande!": Dänen toben nach EM-Aus gegen Deutschland

Das wiederholte er auch auf der abschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel und wütete weiter: "Es ging um einen Zentimeter, ich habe das Foto hier auf meinem Handy. Mir wurde gesagt, was die Statistik angeht, macht das keinen Sinn. So sollten wir nicht den Videoschiedsrichter nutzen. Es geht um einen Zentimeter!"

Zwei Szenen kurz nach der Pause brachen den Dänen das Genick: Erst wurde der Führungstreffer der Skandinavier in der 48. Minute wegen einer extrem minimalen Abseitsstellung aberkannt.

Fassungslosigkeit bei Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand (52). © OZAN KOSE / AFP

Auch die unmittelbar folgende Szene, in der David Raum (26) in den dänischen Strafraum flankte und der Ball dabei die Hand von Joachim Andersen (28) streifte, sorgte in Dänemark für Empörung.

"Ich hab echt genug von dieser lächerlichen Handspielregel", echauffierte sich Hjulmand. "Wir können nicht von unseren Verteidigern verlangen, dass sie mit den Händen auf dem Rücken laufen, er ist normal gelaufen, das war eine normale Situation!"

Er spreche nur selten über solche Entscheidungen, doch in diesem Fall sei es einfach zu frustrierend und zudem spielentscheidend gewesen, betonte der Coach: "In Führung zu gehen hätte natürlich alles geändert."

Trotzdem gab sich Hjulmand als guter Verlierer, beglückwünschte die Deutschen zu ihrem Sieg und wünschte ihnen alles Gute für den weiteren Turnierverlauf.