Durstige Polizisten und dreckige Klos: Heim-EM im Ländle noch nicht meisterlich!

Stuttgart - Ein gutes Zeugnis sieht anders aus! In Stuttgart eingesetzte Polizeieinsatzkräfte während der Fußball-Europameisterschaft haben ihren Unmut über die Qualität ihrer Verpflegung sowie ihrer hygienischen Bedingungen vor Ort geäußert.

Nur das Nötigste: Polizeibeamte, die während der EM im Einsatz sind, müssen offenbar sparsam mit ihrem Wasserhaushalt umgehen. (Symbolbild) © Richard Vogel/AP/dpa

Laut Informationen der Deutschen Polizeigewerkschaft gebe es in mehreren Bereichen größere Defizite.

So gebe es unter anderem Engpässe in Bezug auf die Verpflegung des leiblichen Wohls: Die Beamten bekämen demnach Lunchpakete bestehend aus zwei Brötchen, zwei Schnittchen und einem Apfel.

Besonders kritisch sei dabei die zur Verfügung gestellte Flüssigkeitsmenge: So bemängelte Landeschef Ralf Kusterer (61), dass die Einsatzkräfte bei 30 Grad lediglich vier kleine Flaschen Wasser zur Verfügung gestellt bekämen, die dann für die gesamte Dienstzeit von zehn bis zwölf Stunden reichen müssten.

Doch damit nicht genug: Auch in Bezug auf sanitäre Einrichtungen knistert es offenbar gewaltig. So soll es in der Verzweiflung sogar vorgekommen sein, dass Beamte mit dem Gedanken gespielt hätten, einen Toilettenwagen gewaltsam zu öffnen.