EM-Auftakt im Liveticker: Auf diesen "Braveheart" muss die DFB-Elf aufpassen!

München - Das nächste Sommermärchen ist angerichtet! Im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2024 will die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitagabend ab 21 Uhr gegen Schottland den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier vor der eigenen Haustür legen.

In unserem Liveticker zum deutschen Auftaktmatch der EURO 2024 startet Ihr bestens informiert ins Heim-Turnier!

Allerdings planen die Schotten den großen Partycrash und haben dafür reichlich Unterstützung aus dem Norden der Insel mit nach München gebracht . Dort startet die EM nämlich in der Allianz Arena, die über den Sommer zum "Munich Football Stadium" wird.

So richtig viel Zunder konnte die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) bei den abschließenden Tests gegen die Ukraine (0:0) und Griechenland (2:1) nicht ins Euphorie-Feuer werfen, doch jegliche Problemchen der Vorbereitung wären mit einem überzeugenden Triumph zum Auftakt wohl vergessen.

Der "Red Devil" glänzt hingegen als eigentlich defensiver Mittelfeldspieler mit enormer Torgefahr und steuerte in der EM-Qualifikation sieben Tore bei, womit er der fünftbeste Knipser der Runde hinter Romelu Lukaku (14 Treffer), "CR7" (zehn), Kylian Mbappé (neun), Harry Kane (acht) war.

Allen voran stechen mit Kapitän Andrew Robertson (30) vom FC Liverpool und Scott McTominay (27) von Manchester United aber zwei Kicker heraus. Ersterer wurde nach kurzer Verletzungs-Angst rechtzeitig wieder fit und wird in der variablen Fünferkette über die linke Seite Betrieb machen.

Herzlich willkommen zum Spiel der Gruppe A zwischen Deutschland und Schottland!

In unserem Liveticker verpasst Ihr zum EM-Start kein Highlight, doch das mit Spannung erwartete Duell gibt es auch live im Free-TV zu sehen. Wo alle Partien der Europameisterschaft übertragen werden, lest Ihr in unserem TV-Guide zur EM 2024.