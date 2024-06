Bedenken vor EM-Start: Fans von Top-Nation dürfen kein richtiges Bier trinken!

Gelsenkirchen - Weniger Prozente für mehr Sicherheit! Das erste Gruppenspiel des Titelfavoriten aus England bei der Europameisterschaft 2024 gegen Serbien treibt der Polizei in Gelsenkirchen schon jetzt die Sorgenfalten auf die Stirn. Um betrunkene Gewaltexzesse zu verhindern, geht es dem kühlen Blonden an den Alkoholgehalt.

Die Anhänger der "Three Lions" dürfen ihre Mannschaft im ersten Duell nicht mit einem vollwertigen Bier in der Hand anfeuern. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Zahlreiche Fans von der Insel hatten sich bestimmt schon auf ein traditionelles deutsches Bier gefreut, doch zumindest zum Auftakt müssen sie - ausgerechnet in der Schalker Veltins-Arena - genau darauf verzichten.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, landet am 16. Juni in der Heimstätte der Knappen, die für die Zeit der EM "Arena AufSchalke" heißt, statt dem Pils des offiziellen UEFA-Bierpartners Bitburger lediglich Leichtbier mit 2,8 Volumenprozent Alkohol und Radler mit 2,5 Prozent im Becher.

"Nur beim England-Spiel wird das Bier mit niedrigem Alkoholgehalt getrunken. Bei den anderen Spielen im Stadion werden 4,8 Prozent ausgeschenkt", erklärte Polizeisprecher Stephan Knipp dem Blatt. Darüber hinaus dürfen durstige Zuschauer auch nur zwei Gläser auf einmal bestellen.



Damit sollen etwaige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern verhindert oder wenigstens halbwegs nüchtern gehalten werden. Das Duell wurde von den deutschen Behörden nämlich als Hochrisikospiel eingestuft.