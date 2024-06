EM 2024 in Leipzig: Bei diesem Spiel rechnet die Polizei mit Ultras

Leipzig - Zwölf Tage vor der ersten EM-Partie in Leipzig haben Polizei , Feuerwehr und Ordnungsamt ihr Sicherheitskonzept für die Zeit während der Spiele vorgestellt. Die Einsatzkräfte seien vorbereitet. Lediglich bei einem Match wird aktuell mit Risikofans gerechnet.

Leipzig im EM-Fieber! Zwölf Tage sind es noch bis zur ersten Partie der Europameisterschaft 2024 in der Messestadt. © Silvio Bürger

"Wir betrachten das völlig entspannt", sagte Leipzigs Polizeipräsident René Demmler während einer Pressekonferenz am Donnerstag, an der auch Vertreter von Feuerwehr, Ordnungsamt, dem Organisationsteam für die EM in Leipzig und der Bundespolizei teilnahmen.

Seit Beginn der Planungen für das Riesensportereignis habe es einen engen Austausch aller Behörden zum Thema Sicherheit gegeben. Verschiedene Einsatzlagen seien im Vorfeld bereits geübt worden - im Falle der Polizei sogar bis hin zum nuklearen Terroranschlag, wie Demmler verriet. Grund zur Sorge bestehe jedoch nicht. "Wir erwarten ein friedliches Fußballfest."

Die Polizei werde an allen Tagen der EM präsent sein. "Wir rechnen mit bis zu 2000 Einsatzkräften, insbesondere an Spieltagen." Die Herausforderung bestehe darin, flexibel zu sein und schnell auf sich verändernde Situationen reagieren zu können. "Wir sind eingestellt auf eine schnelle Intervention, sollte es dazu kommen."

Insgesamt 110.000 bis 135.000 ausländische Fußballfans erwarten die Behörden allein während der drei Gruppenspiele in Leipzig zwischen dem 18. und 24. Juni. Fanfeste für die ausländischen Gäste sind sowohl auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, der Moritzbastei als auch im Felsenkeller geplant. Von dort aus würden jeweils Fanwalks zum Stadion veranstaltet.