Nächste Raketenstufe gezündet: DFB-Team ist "angezündet"

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36, r.) und Ilkay Gündogan (33, l.). © Tom Weller/dpa

"Ich singe nicht mit", sagte der Bundestrainer nach der Stuttgarter Party in Schwarz-Rot-Pink, schließlich müsse er weiter seine Arbeit machen. "Die Fans dürfen alle träumen", ergänzte Nagelsmann vor der Rückkehr ins EM-Quartier und zu den Familien: "Unser Job ist es, sie weiter träumen zu lassen."

Mit dem 2:0 im Härtetest gegen Ungarn haben Feingeist Ilkay Gündogan (33), Magier Jamal Musiala (21) und Co. bei den Fans die nächste Raketenstufe gezündet - der Himmel ist die Grenze.

"Wir hoffen", sagte Kapitän Gündogan, "dass wir die Euphorie weiter entfachen können mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, und die Menschen noch mehr begeistern." Toni Kroos (34) assistierte so stilsicher wie zuvor auf dem Platz: "Es ist schön, dass die Nationalmannschaft immer noch in der Lage ist, das Land anzuzünden. Ich hoffe, dass uns das weit trägt."

Zunächst zum Gruppensieg im Vorrunden-"Finale" gegen die Schweiz am Sonntag in Frankfurt/Main. Ein Remis würde da reichen fürs erste Etappenziel, Nagelsmann aber forderte den nächsten Dreier. Als "Zeichen" an die Konkurrenz, aber auch für den berühmten "Flow" und die Chance, einem "Riesenbrocken" aus der Gruppe B mit Spanien und Titelverteidiger Italien aus dem Weg zu gehen. Marschiert die DFB-Auswahl wie letztmals bei der EURO 2012 mit drei Erfolgen in die K.-o.-Runde, würde dort "nur" der Zweite der Gruppe C warten.

Kroos sieht daher "keinen Grund, kein Vollgas zu geben". Bei "dem einen oder anderen Turnier" habe es die DFB-Elf schließlich "gekillt", es zwischendurch langsamer angegangen zu sein. Es solle daher "nicht zu viel Ruhe einkehren", das eigentliche Ziel sei ja viel "größer als nur das Achtelfinale".