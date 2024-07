Blitzblank und emotional: Rumänen verabschieden sich mit rührender Geste!

Im Achtelfinale war Schluss für die rumänische Auswahl, doch zum Abschied glänzte das Team mit einer ganz großen Geste. © Daniel Karmann/dpa

Zum ganz großen Wurf reichte es für die "Tricolorii" am Ende nicht. Nach einer furiosen Vorrunde inklusive Gruppensieg waren die Niederlande am Dienstagabend doch zu übermächtig.

Die deutliche 0:3-Pleite trübte die Stimmung beim Underdog aber anscheinend kaum, denn schon kurz darauf konnte sich das Team zu einer tollen Geste durchringen.

In den sozialen Netzwerken teilte der EM-Teilnehmer zum Abschied vor der Heimreise nämlich ein Bild der eigenen Kabine in der Münchner Allianz-Arena. Von Rasenresten, leeren Flaschen oder sonstigem Müll war darauf keine Spur, stattdessen glänzte der Boden unter einer picobello aufgeräumten Umkleide.

Einzig ein sorgfältig drapierter Brief in der Mitte des Raumes sprang ins Auge, in dem die Rumänen sich mit bewegenden Worten bei der Gastgebernation bedankten.

"Die UEFA EURO 2024 war für uns alle eines der wichtigsten Fußballerlebnisse bisher und wir sind sehr froh, dass die Bühne, auf der sie stattfand, Deutschland war", schrieb der Achtelfinalist auf Deutsch und Rumänisch.