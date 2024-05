Spielplan zur EM 2024 in Deutschland: Alle Gruppen und Termine

Du willst wissen, welche Nation bei der Fußball-EM in welcher Gruppe kickt und wann z. B. Deutschland auf welchen Gegner trifft? Der EM-2024-Spielplan von TAG24 liefert Dir die passenden Antworten.

Aus jeder Gruppe kommen jeweils der Erst- und Zweitplatzierte sicher weiter. Hinzu kommen die vier besten der sechs Gruppendritten. Aus diesen 16 Teams wird dann in K.-o.-Spielen der Turniersieger ermittelt.

Zunächst spielen die 24 Teilnehmer in sechs Vierergruppen um den Einzug in die K.-o.-Runde.

Die Europameisterschaft in Deutschland startet laut Spielplan am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland.

Bis zum Finale der EM 2024 ist es allerdings ein langer Weg, der in den folgenden Gruppen beginnt.

In sechs EM-Gruppen mit jeweils sechs Duellen werden innerhalb von weniger als zwei Wochen die Teilnehmer für das Achtelfinale ermittelt. Deutschland mischt als Gastgeber in Gruppe A mit. Der amtierende Europameister Italien spielt in Gruppe B.