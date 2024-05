EM 2024: Alle Stadien mit Bildern und ihren neuen Namen für die Heim-EM

Alle Infos und Bilder zu den Stadien der EM 2024 ► Wie groß sind die Arenen in München, Berlin und Co. und wie heißen sie bei der Heim-EM?

Die Vorfreude auf die am 14. Juni startende Europameisterschaft in Deutschland ist riesig. Tickets für die Spiele in den EM-2024-Stadien waren dementsprechend heißbegehrt. Alle Infos zu Spielorten, Stadien und ihren besonderen Namen während der Heim-EM gibt's hier. Was man sonst noch wissen sollte, steht unter: Fußball-Europameisterschaft 2024.

Neue Namen für acht von zehn EM-Stadien

Das sind die zehn EM-2024-Stadien auf einen Blick. © Sven Hoppe/dpa, Andreas Gora/dpa, dpa, Gregor Fischer/dpa, Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa, Roland Weihrauch/dpa, Thomas Faehnrich/Getty/Pool/dpa, Guido Kirchner/dpa, Jan Woitas/dpa Insgesamt wurden zehn Stadien für die Austragung der EURO 2024 ausgewählt. Dazu gehören sechs Spielorte von Bundesligaklubs sowie vier Arenen von Zweitligavereinen. So sieht die Liste aller EM-2024-Stadien aus: Allianz Arena

Olympiastadion

Signal Iduna Park

Volksparkstadion

Deutsche Bank Park

MHPArena

Merkur Spiel-Arena

Rheinenergiestadion

Veltins-Arena

Während der Europameisterschaft werden acht der zehn Spielorte allerdings nicht unter ihren eigentlichen Namen auftauchen. Die EM-Stadien dürfen nämlich keine Sponsorennamen tragen. Optische Hinweise auf Sponsoren müssen während des Turniers sogar von den Stadien entfernt werden. Wie die Spielstätten stattdessen heißen und alle wichtigen Infos zu Kapazität und Co. liefert TAG24 im Folgenden.

1. Allianz Arena in München

Die Allianz Arena ist eines von zehn Stadien der EM 2024. © Sven Hoppe/dpa Die EM 2024 wird in der Münchener Allianz Arena eröffnet, in der insgesamt sechs Partien stattfinden werden. Das Wichtigste zur Allianz Arena

Stadt: München

Stadionname für die EM: München Fußball Arena

Kapazität bei EM-Spielen: 66.026

Heimteam: FC Bayern München

Eröffnung: 2005

Spielort für: vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Halbfinale Zum Startschuss der EM spielt Gastgeber Deutschland hier gegen Schottland. Fußball-Europameisterschaft 2024 Trotz Heim-EM: Hier wird es in Thüringen kein Public Viewing geben Das Stadion des FC Bayern München gehörte übrigens schon bei der nachgeholten EM 2020 zu den Austragungsorten.

2. Olympiastadion in Berlin

Das Olympiastadion ist einer der beiden EM-Spielorte, dessen Name für das Turnier nicht geändert werden muss. Hier werden insgesamt sechs Spiele der Europameisterschaft stattfinden - unter anderem das große Finale am 14. Juli. Fakten zum Olympiastadion Berlin Stadt: Berlin

Kapazität bei EM-Spielen: 70.033

Heimteam: Hertha BSC

Eröffnung: 1936

Spielort für: drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale, Endspiel

Mit Platz für mehr als 70.000 Zuschauer ist das Olympiastadion die größte Arena der EM 2024. © Andreas Gora/dpa

Übrigens: Sollte die deutsche Nationalmannschaft als Zweiter in Gruppe A weiterkommen, würde man das Achtelfinale im Berliner Olympiastadion spielen. Gegner wäre der Zweitplatzierte aus Gruppe B.

3. Signal Iduna Park in Dortmund

Bei Bundesligaspielen bietet die Heimat des BVB Platz für mehr als 81.000 Zuschauer. Weil auf europäischer Bühne keine Stehplätze erlaubt sind und besondere Vorgaben existieren, wird die Stadionkapazität für die EM 2024 deutlich verringert. Die wichtigsten Infos zum Signal Iduna Park

Stadt : Dortmund

Dortmund Stadionname für die EM: BVB Stadion Dortmund

Kapazität bei EM-Spielen: 61.524

Heimteam: Borussia Dortmund

Eröffnung: 1974

Spielort für: vier Vorrundenspiele, ein Achtelfinale, ein Halbfinale Sollte Deutschland Erstplatzierter in Gruppe A werden, würde man in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C treffen.

Der Signal Iduna Park heißt während der EM 2024 BVB Stadion Dortmund. © DPA

4. Volksparkstadion in Hamburg

Die Hansestadt Hamburg darf sich dank der Heim-EM auf eine willkommene Abwechslung zum Zweitligafußball des HSV freuen. Insgesamt werden fünf Spiele im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen. Infos zum Volksparkstadion Stadt: Hamburg

Kapazität bei EM-Spielen: 50.215

Heimteam: Hamburger SV

Eröffnung: 1953

Spielort für: vier Gruppenspiele, ein Viertelfinale Da dieses EM-Stadion aktuell keinen Sponsorennamen trägt, darf es seinen Namen während der Europameisterschaft beibehalten.

Auch das Volksparkstadion in Hamburg gehört zu den EM-2024-Stadien. © Gregor Fischer/dpa

5. Deutsche Bank Park in Frankfurt

Packende Bundesligaduelle und aufregende Europapokalnächte gehören mittlerweile zum Alltag in Eintracht Frankfurts Fußballheimat. Im Jahr 2024 kommen im Deutsche Bank Park nach der EM 1988 weitere fünf Spiele einer Fußball-Europameisterschaft hinzu. Wissenswertes zum Deutsche Bank Park Stadt: Frankfurt

Stadionname für die EM: Frankfurt Arena

Kapazität bei EM-Spielen: 48.057

Heimteam: Eintracht Frankfurt

Eröffnung: 1925

Spielort für: vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale In diesem EM-Stadion in Frankfurt wird Deutschland gegen die Schweiz sein drittes Gruppenspiel bestreiten.

Der Deutsche Bank Park wird für die EM 2024 in die Frankfurt Arena umbenannt. © Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa

6. MHPArena in Stuttgart

Auch die Heimat des VfB Stuttgart gehörte während der Heim-EM 1988 schon zu den Austragungsorten - damals noch als Neckarstadion. Für die fünf bevorstehenden Partien wird die MHPArena ebenfalls unter einem anderen Namen geführt. Das Wichtigste zur MHPArena in Stuttgart

Stadt: Stuttgart

Stadionname für die EM: Stuttgart Arena

Kapazität bei EM-Spielen: 50.998

Heimteam: VfB Stuttgart

Eröffnung: 1933

Spielort für: vier Vorrundenspiele, ein Viertelfinale Im Stuttgarter EM-Stadion wird Deutschland gegen Ungarn sein zweites Duell der Gruppenphase bestreiten.

Sie ist eines von zehn EM-Stadien: die MHPArena in Stuttgart. © DPA

7. Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf

Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf in das einzige der zehn EM-2024-Stadien, das bei der WM 2006 - dem letzten großen Turnier in Deutschland - nicht zu den Spielorten gehörte. Infos zur Merkur Spiel-Arena

Stadt: Düsseldorf

Stadionname für die EM: Düsseldorf Arena

Kapazität bei EM-Spielen: 46.264

Heimteam: Fortuna Düsseldorf

Eröffnung: 2004

Spielort für: drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale

Das Düsseldorfer EM-Stadion gehörte bei der WM 2006 noch nicht zu den Austragungsorten. © Roland Weihrauch/dpa

8. Rheinenergiestadion in Köln

"Kölle alaaf" schallt es üblicherweise bei Bundesligaspielen des 1. FC Köln durch das Rheinenergiestadion. Während der EM 2024 erklingen dann bei fünf Partien stattdessen die Nationalhymnen. Die wichtigsten Fakten zum Rheinenergiestadion

Stadt: Köln

Stadionname für die EM: Köln Stadion

Kapazität bei EM-Spielen: 46.922

Heimteam: 1. FC Köln

Eröffnung: 1975

Spielort für: vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale

Im Rheinenergiestadion wird neben Vorrundenspielen auch noch ein Achtelfinale stattfinden. © Thomas Faehnrich/Getty/Pool/dpa

9. Veltins-Arena auf Schalke

Die Veltins-Arena wurde als Heimat des FC Schalke 04 schon Schauplatz sportlicher Höhen und Tiefen miterlebt. Als Stadion der EM 2024 werden in insgesamt vier Turnierspielen sicher neue Highlights hinzukommen. Wissenswertes über die Veltins-Arena

Stadt: Gelsenkirchen

Stadionname für die EM: Arena AufSchalke

Kapazität bei EM-Spielen: 49.471

Heimteam: FC Schalke 04

Eröffnung: 2001

Spielort für: drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale Ja, richtig gelesen: Die UEFA sieht für das EM-Stadion "Arena AufSchalke" als offizielle Schreibweise vor.

Auch die Veltins-Arena in Gelsenkirchen bekommt für die EM 2024 einen neuen Namen: Arena AufSchalke. © Guido Kirchner/dpa

10. Red Bull Arena in Leipzig

Die Red Bull Arena - früher als Zentralstadion Leipzig bekannt - steht bei der EURO 2024 als Austragungsort für insgesamt vier Spiele bereit. Fakten zur Red Bull Arena

Stadt: Leipzig

Stadionname für die EM: Leipzig Stadion

Kapazität bei EM-Spielen: 46.635

Heimteam: RB Leipzig

Eröffnung: 2004

Spielort für: drei Vorrundenspiele, ein Achtelfinale

Die Heimat von RB Leipzig darf als EM-Stadion nicht Red Bull Arena heißen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa