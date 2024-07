EM-Volunteer berichtet von "riesiger Erfahrung" und äußert Kritik

Grebenstein/Frankfurt am Main - Näher kann man als Nicht-Spieler und Nicht-Verantwortlicher wohl kaum am Geschehen rund um die Europameisterschaft in Deutschland dran sein. Als sogenannter Volunteer war Peter Göring aus Grebenstein (Hessen) hautnah am Puls des Geschehens. Neben viel Licht berichtet er aber auch von viel Schatten.