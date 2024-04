EM auf unsere Kosten? Deutschland zahlt, UEFA scheffelt Milliarden!

Frankfurt am Main - Langsam kommt EM-Stimmung auf! Es wird wieder wärmer, die Biergärten öffnen und auch die deutsche Nationalmannschaft erlebt wieder einen Leistungsaufschwung. Alles ist angerichtet für das Heimturnier im Sommer - doch für die deutschen Steuerzahler gibt es einen gewaltigen Haken an der Sache.

Doch der Spiegel rechnete vor: Normalerweise müssen ausländische Veranstalter von Sportveranstaltungen 15 Prozent an den deutschen Fiskus abgeben, basierend auf den erwarteten 1,7 Milliarden Euro Gewinn wären das rund 250 Millionen Euro, die Deutschland an Einnahmen entgehen und die stattdessen der UEFA geschenkt werden.

Ab dem 14. Juni kämpfen 24 europäische Teams in Deutschland um den EM-Pokal. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das bestätigte Ex-Ruderer Martin Sauer (41), der für Dortmund als "EURO-Beauftragter" dafür sorgt, dass die Stadt bereit für das Turnier ist: Dem Olympiasieger von 2012 zufolge müsse Dortmund "alle Kosten übernehmen", die bei "Planung, dem Betrieb und dem Abbau anfallen". Die kommerziellen Rechte hingegen bleiben bei der UEFA.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) will davon, dass Deutschland nur draufzahlen muss, aber nichts wissen. Man müsse "gegenrechnen, was so ein Turnier auslöst an Steuereinnahmen. Das wird enorm sein", sagte der Funktionär. Dabei geht es ihm vor allem um Übernachtungsgäste und was diese an Einnahmen generieren.

Markus Stenger (48), der als Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH für die Ausrichtung des Turniers zuständig ist, unterstützte das: "Niemand wird Minus machen."

Zumindest die Besitzer der Stadien, in vielen Fällen also Profiklubs wie Bayern München, Borussia Dortmund und der Hamburger SV, dürfen sich über eine Finanzspritze freuen: Ihnen zahlt die UEFA eine Millionenentschädigung für die Nutzung der Arenen.