Nase voll vom Titel-Fluch: Top-Nation bringt eigenen Geruch mit nach Deutschland!

Blankenhain - In Thüringen riecht es bald nach den "Three Lions"! Für den sportlichen Erfolg bedienen sich die Teams heutzutage immer ausgefeilterer Methoden, die englische Nationalmannschaft greift bei der anstehenden Europameisterschaft 2024 in Deutschland allerdings ganz tief in die Trickkiste.

Im dortigen sowie fünffach besternten "Spa & GolfResort" schlägt die Truppe von Nationaltrainer Gareth Southgate (53) ihr Lager auf und die Luxus-Unterkunft soll dann gefälligst auch genau so riechen wie das heimische Hauptquartier in Burton-on-Trent.

Bei der wegen Corona ein Jahr später ausgetragenen EURO 2020 schrammten Harry Kane (30, 3.v.l.) und Co. nur haarscharf am ersten Titelgewinn seit 1966 vorbei. © JOHN SIBLEY / POOL / AFP

Daneben soll im Fitness- und Erholungsbereich eine etwas "anregendere" Note versprüht werden, während die Schlafgemächer der Profis mit Lavendel in Entspannungs-Oasen verwandelt würden.

Die Engländer treffen in der Gruppe C auf Serbien, Dänemark und Slowenien, los geht es am 16. Juni um 21 Uhr in Gelsenkirchen mit dem Duell gegen die serbische Auswahl.

Seit Jahrzehnten warten die Fans der "Three Lions" nun schon sehnsüchtig auf eine Trophäe, am dichtesten dran waren ihre Helden bei der letzten Europameisterschaft. Ausgerechnet im heimischen Wembley scheiterte das Team im Finale per Elfmeterschießen aber an Italien.

Bei der darauffolgenden Winter-WM 2022 in Katar war im Viertelfinale gegen den späteren Endspiel-Teilnehmer Frankreich Schluss.

Ob die duftende Geheimwaffe zum Zünglein an der Waage avanciert oder die Anhänger am Ende wieder die Nase rümpfen, wird der Sommer zeigen. Die Wahrheit liegt bekanntlich nicht im Parfüm-Flakon, sondern auf dem Platz.