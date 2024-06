Hotel verrät: Schottische Fußballer mit kuriosem Wunsch im EM-Lager

Schottlands Trainer Steve Clarke (60, r.) bestellt für seine Spieler täglich 200 Kilogramm Eis - aber nicht zum Essen. © Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Nationaltrainer Steve Clarke (60) stimmt sein Team am Montag von 11 Uhr an in Garmisch-Partenkirchen auf den Countdown für die Fußball-Europameisterschaft ein. Am Sonntagabend war der Außenseiter der deutschen EM-Gruppe in der Gemeinde im Süden Deutschlands empfangen worden.

Schottland trainiert in Garmisch-Partenkirchen im Stadion am Gröben nahe dem Teamhotel Obermühle. "Es gibt natürlich gewisse Vorgaben in Bezug auf Verpflegung und Abläufe im Hotel. Die Wünsche sind jedoch nichts kompliziert oder außergewöhnlich", verriet Geschäftsführer Christian Wolf der Deutschen Presse-Agentur.

"Außer vielleicht die Tatsache, dass wir circa 200 Kilogramm Eis täglich nicht für die Weinkühler verwenden werden, sondern für die Eisbäder der Spieler in Ihren speziellen Eistonnen."

Schottland ist am Freitag der erste Gegner für die deutsche Nationalmannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (36). Schweiz und Ungarn sind die weiteren Teams in der Gruppe A. Die Briten sind der klare Außenseiter auf das Weiterkommen.