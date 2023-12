In den USA ein Star, hier eher No-Name: Diese Deutsche soll den EM-Song singen!

Hamburg - Mit der Auslosung der Gruppen für die Europameisterschaft 2024 steigt die Vorfreude auf das Mega-Event weiter an. Wie immer wird auch das Turnier in Deutschland von einem offiziellen Song begleitet.

Kim Petras (31) startete in den USA durch, jetzt soll sie ein Lied für die EM 2024 in Deutschland beisteuern. © Alejandro Godinez/AP/dpa

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Kim Petras (31) gemeinsam mit den beiden Bands Meduza und One Republic für die musikalische Untermalung des fußballerischen Highlights sorgen. Die amtliche Bestätigung folge am Samstagabend in Hamburg.

Demnach werden die Künstler das EM-Lied in den kommenden Monaten aufnehmen, bevor die breite Öffentlichkeit im Frühjahr dann erstmals in den Genuss kommt.

Auch wenn die 31-jährige Petras hierzulande noch nicht jedem ein Begriff sein dürfte, ist sie als Vertreterin des Gastgeber-Landes an der Kooperation beteiligt.

Die Sängerin wurde in Bonn geboren, lebt mittlerweile aber in den USA, wo sie in den vergangenen Jahren große Bekanntheit erlangte und vor wenigen Monaten als erste Transfrau mit einem Grammy ausgezeichnet wurde.

Zusammen mit Sam Smith (31) nahm sie den Hit "Unholy" auf, wofür das Gespann in der Kategorie bestes Pop-Duo bei der 65. Verleihung des Awards ausgezeichnet wurde.