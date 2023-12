Machbare Aufgaben für Deutschland bei der Heim-EM: "Das ist keine Todesgruppe"

Kein Hammer-Los! Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Europameisterschaft im eigenen Land auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.

Von Florian Mentele

Hamburg - Am Samstag fiel um 18 Uhr der Startschuss für die Europameisterschaft 2024, als in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppen für das nächste große Turnier ausgelost wurden. Den ganz großen Namen entging die deutsche Nationalmannschaft dabei zwar, es warten aber trotzdem anspruchsvolle Aufgaben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) weiß nun, auf wen er seine Truppe bis zum Sommer 2024 vorbereiten muss. © Christian Charisius/dpa Zum Auftakt trifft das DFB-Team im kommenden Jahr am 14. Juni im Eröffnungsspiel in München auf Schottland. Fünf Tage später ist die Nagelsmann-Truppe in Stuttgart gegen die ungarische Auswahl gefordert, ehe sie am 23. Juni in Frankfurt die Schweiz zum abschließenden Gruppen-Tanz bittet. Vor allem gegen Ungarn haben Adlerträger in jüngerer Vergangenheit eher keine guten Erfahrungen gemacht. Die letzten drei Partien gegen die "Nemzeti Tizenegy" konnten nicht gewonnen werden, darunter auch das Duell bei der EM 2021, das mit einem 2:2-Remis endete. Fußball-Europameisterschaft 2024 In den USA ein Star, hier eher No-Name: Diese Deutsche soll den EM-Song singen! Insgesamt wurden am Samstagabend 24 Mannschaften in sechs Vierer-Gruppen aufgeteilt. Allerdings sind erst 21 Nationen fix qualifiziert, drei Teilnehmer kommen nach den Play-offs im März noch hinzu. Sie wurden mit Platzhalter-Losen trotzdem schon ihren Gegnern zugeordnet. In unserem Liveticker könnt Ihr den Ablauf der Auslosung und alle Gruppen der EURO 2024 nachlesen.

19.45 Uhr: Julian Nagelsmann und Rudi Völler sind zufrieden

Der Bundestrainer und der DFB-Sportdirektor haben in Hamburg positiv auf die deutsche EM-Gruppe reagiert. "Das ist keine Todesgruppe, aber es gibt keine wirklich schlechten Gegner", sagte Nagelsmann bei MagentaTV. "Das ist eine interessante Gruppe, in der wir uns natürlich durchsetzen wollen." Zum Eröffnungsgegner Schottland meinte er: "Das wird ein Brett zum Auftakt, aber ein schönes Brett, weil wir ein emotionales Spiel erwarten." Die Schotten hätten "tolle Fans, das wird ein schöner Auftakt in München". Völler erklärte darüber hinaus: "Wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwelche Gegner nicht respektieren oder auf die leichte Schulter nehmen. Die Zeiten sind vorbei."

Julian Nagelsmann (36, M.) hat gut lachen, denn Deutschland hat am Samstagabend kein Hammer-Los erwischt. © Christian Charisius/dpa

19.34 Uhr: Diese Partien könnten Deutschland im Achtelfinale erwarten

Während die Gruppe A für das DFB-Team noch keine ganz großen Namen bereithielt, könnte es bereits im Achtelfinale knackig werden. Die ersten beiden der Deutschland-Gruppe treffen nämlich auf B2 oder C2. Dabei könnte es sich bereits um Spanien, Italien, England oder Kroatien handeln. Auch Dänemark wäre sicherlich ein unangenehmer Kontrahent.

19.21 Uhr: Leipzig darf sich auf Top-Spiele freuen

18.55 Uhr: Die EM-Gruppen in der Übersicht

Die deutsche Gruppe scheint machbar, dürfte aber trotzdem kein Selbstläufer werden. © Christian Charisius/dpa

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien England Gruppe D: Play-off-Sieger A, Niederlande, Österreich, Frankreich Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Play-off-Sieger B Gruppe F: Türkei, Play-off-Sieger C, Portugal, Tschechien

18.50 Uhr: Italien trifft auf Spanien

Die wohl größte Fußballnation aus Topf vier kommt in die Gruppe B, Italien darf sich als amtierender Champion also schon früh auf ein Topspiel gegen Spanien freuen. Serbien kommt in die Gruppe C, der Play-off-Sieger A in Gruppe D, Sieger B in Gruppe E und Sieger C in Gruppe F.

18.47 Uhr: Die Schweiz komplettiert die deutsche Gruppe

Viele Bundesligaspieler dürfen sich auf ein Aufeinandertreffen mit der deutschen Nationalmannschaft freuen, denn die Schweiz ist der vierte Gruppengegner der DFB-Auswahl!

18.45 Uhr: Todesgruppe D?

Kroatien muss in die Gruppe B, Slowenien kommt in Gruppe C. Die Gruppe D scheint derweil das Hammer-Los für den letzten Topf zu werden, denn die Niederlande gesellt sich zu Frankreich und Österreich. Die Slowakei landet in Gruppe E und Tschechien misst sich mit der Türkei und Portugal in Gruppe F.

18.43 Uhr: Deutschland trifft im Eröffnungsspiel auf Schottland

Die Schotten landen auf Position A2 und bestreiten so das erste Match des Turniers gegen unsere DFB-Kicker!

18.42 Uhr: Die Gruppen füllen sich

Es geht nahtlos weiter in Hamburg! Albanien gesellt sich zu Spanien in die Gruppe B, Dänemark landet bei England in Gruppe C, unsere österreichischen Nachbarn messen sich mit Frankreich in Gruppe D, Rumänien trifft in Gruppe E auf Belgien und die Türkei wird in der Gruppe F bei Portugal positioniert.

18.37: Uhr: Deutschland trifft auf Ungarn

Der erste deutsche Gegner steht fest, Ungarn landet in der Gruppe A! Allerdings auf Position drei, womit die DFB-Elf noch nicht das Eröffnungsspiel gegen den in letzter Zeit eher ungeliebten Gegner bestreitet.